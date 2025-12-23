台北市租賃住宅服務商業同業公會（以下簡稱台北租服公會）今（23）日舉辦年終記者會，會中台北租服公會理事長林政緯針對《租賃專法》表示，「此次修法應重於租霸惡意違約，以及公證法與強制執行兩大問題，至於限制租期、租金漲幅等，政府理應再三思，不宜過度干預市場自由機制。」台北租服公會創會理事長陳柏勳針對租金政策更直言，「政府管太多」。
內政部「租賃專法修法四大方向」
租期保障最短3年：房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋。
限制租金漲幅：續約租金漲幅不得超過通知，當月房租指數之年增率。
禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼：房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰。
免費法扶處理租屋糾紛：租屋糾紛可向公所申請，免費調解或法律訴訟扶助。
租約綁3年 恐讓租霸更肆無忌憚
林政緯表示，修法保障居住正義公會樂見其成，但政府宜應了解政策將引發的後果，如租約強制保障3年部分，對包租代管業者來說，一旦遇到惡意欠租房客、破壞房屋，甚至擾鄰的不良房客，不僅損害房東權益，還會波及鄰居安寧，導致社區管理成本攀升。
林政緯認為，強制保障租約3年還另設罰則，此事其實沒有道理，房客提早解除契約，就是依法支付違約金，而無論包租代管業者或房東提早解除契約，應當也是依合約支付違約金辦理，而不是另設罰則，違反公平交易原則。
限制續約租金漲幅 怒批：政府管太多
林政緯指出，租金調整反應通膨、升息壓力、房屋修繕成本、稅賦變動等，一旦設限，恐導致房源整體品質下降。至於租服業影響，林政緯說，此事我們自然樂觀其成，因為過往多數租服業者續約是不調漲租金的，配合政策連年調漲，反而更加有利。
林政緯建議，政府與其限制租金漲幅，還不如加速社宅興建速度及租金補貼等政策，以「市場友善」手段達到居住正義目的。台北租服公會創會理事長陳柏勳針對租金政策直言，「政府管太多」，他認為現在租屋市場選擇那麼多，如果租金太高，租客就會去找其他房東租屋，會自動淘汰不適合的租金。
租賃修法方向偏袒房客 未正視租霸問題
台北租服公會副理事長陳宏昌補充，政府此次修法傾向單方面加重出租人義務，卻未平衡房東、房客雙方權益與義務，強烈建議應正視「租霸」問題。他說明，多數包租業者、房東遇到「惡意欠租、霸占房屋」的租霸，往往必須透過高額的時間成本、金錢成本訴訟，無法即時取回房屋，承受長期官司的精神折磨與莫大損失。
陳宏昌進一步指出，其實租霸問題在台灣沉痾已久，相關修法朝野、民間亦早有共識，解決之道其實不難，將修法核心著重於《公證法》並簡化訴訟流程，擴大租約公證之強制執行效力，讓惡意違約的租客可快速退場，不僅讓房東可迅速回收房子，也釋出房源給有需要的優良房客。
政府應正視租屋三法恐衍生的嚴重後果 才能真正維護居住正義
林政緯指出，此次《租賃專法》的修法方向其實還有很多問題，如租金預期調漲、包租業第10年無法續約等，綁約3年、1年1調，對房東或包租業而言，為避免3年後續約無法一次調漲，乾脆連年攀漲，漲到規定極限，反而不利於租金穩定發展。
而包租業與房東簽約，合約都是1簽10年，綁約3年，等到第10年時，包租業者又如何與房客簽3年？最後，林政緯建議，「政府推動政策落實居住正義，公會一定全力配合，但務必三思而後行，否則將導致租市混亂，許多包租業者也將難以為繼。」
資料來源：台北市租賃住宅服務商業同業公會
