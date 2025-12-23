愛吃飯店吃到飽Buffet的民眾要注意了！行政院消費者保護處今（23）公布8月針對全台飯店自助餐生魚片的查核結果，在抽驗的18件樣品中，有2家知名飯店不合格。包含台北漢來大飯店旗下超人氣的 「島語自助餐廳」 生魚片被驗出李斯特菌，台南老字號台糖長榮酒店內的「吃遍天下自助餐廳」的鮪魚則被檢出食材鮮度不佳，相關違規已由衛生單位依法查處並要求改善，後續經衛生局複查，違規業者均已改善合格。
人氣名店「島語」上榜！鮭魚菲力含李斯特菌
消保處此次會同六都衛生局，針對沙門氏桿菌、腸炎弧菌、單核球增多性李斯特菌以及揮發性鹽基態氮（鮮度指標）進行檢測。結果發現，位於台北漢來大飯店內的 「島語自助餐廳」，其供應的「現流鮭魚菲力」被檢出「單核球增多性李斯特菌」陽性，不符合食品中微生物衛生標準。消保處指出，生魚片若在處理或保存過程不當，容易沾染病原菌。李斯特菌對消費者健康構成風險，尤其對免疫力較低族群威脅更大。
台南台糖長榮「鮪魚」不新鮮 超標違規
另一家違規業者為台南台糖長榮酒店的「吃遍天下自助餐廳」，其供應的「鮪魚」檢出「揮發性鹽基態氮」數值達 17.1 mg/100 g，超過法規限量的 15 mg/100 g，顯示該食材鮮度已不符規定。
兩家不合格複查均已改善合格
針對違規事項，食藥署已由地方衛生機關命業者限期改正，經衛生局複查後再次抽驗，兩家業者的生魚片均已符合規定，未再檢出李斯特菌，鮮度指標也已合格。除了上述2家違規業者外，此次抽驗的其他16家飯店自助餐均全數合格，包括台北晶華酒店栢麗廳、台北喜來登大飯店十二廚、新北板橋希爾頓悅市集、台中林酒店森林百匯、以及高雄日航酒店等知名業者，民眾可安心享用。
資料來源：行政院消費者保護處
