▲包括「東和水果有限公司」、「藍阿舍餐飲股份有限公司」自日本報驗的草莓共3批檢驗不合格。（圖／食藥署提供）

日本醬油加強抽批查驗 食藥署檢驗日本草莓採監視查驗

食藥署今（23）日公布邊境檢驗不合格品項，其中由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗6批日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標，共441.24公斤全數退運或銷毀。食藥署公布最新邊境檢驗不合格品項，共15批不合格，包括日本醬油、鮮草莓、中國大陸的冷凍檸檬片、青仁黑豆等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘今（23）日表示，「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本「龜甲萬（KIKKOMAN）」醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。這6批日本的醬油在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從今年6月15日至12月15日止，受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署自今年11月18日起至明年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，包括「東和水果有限公司」、「藍阿舍餐飲股份有限公司」自日本報驗的草莓共3批不合格，因農藥殘留超標或不得檢出，共506公斤全數退運或銷毀。食藥署統計近半年，今年6月15日至12月15日止，受理日本的草莓，報驗106批，檢驗不合格3批，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。而自2023年6月1日起至2026年5月31日；針對日本草莓維持監視查驗。