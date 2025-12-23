冬季早晚溫差大，通勤能有效擋風、防水禦寒的羽絨衣，成為台灣人出門愛穿的標配。但是品牌這麼多，到底羽絨外套買哪一家最划算？《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理UNIQLO、NET、GU、GAP、H&M最新款羽絨大衣或背心，推薦最便宜5家價格一次全攻略。
UNIQLO：990元起買羽絨單品！PUFFTECH輕暖科技也千元有找
UNIQLO秋冬主打兩大保暖材質共41款單品，除了傳統大家所熟知的羽絨、還有PUFFTECH輕暖科技，兩者差別在哪呢？
羽絨是天然羽毛材質，擁有極佳保暖效果及透氣舒適性；而UNIQLO的PUFFTECH輕暖科技，是攜手東麗大廠研發的蓄熱科技纖維，媲美羽絨般保暖，且透過外層特殊處理可阻擋少量雨水，適合台灣飄雨季節。
目前《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理，UNIQLO官網（點此進）上最新保暖單品總共41款，最便宜價格推薦：
◾️童裝「PUFFTECH輕暖科技可機洗背心478124」特價790元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技輕薄型背心478569」特價990元、
◾️男裝「特級極輕羽絨背心472294」特價990元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技短版背心479210」特價1290元、
◾️童裝「蓬鬆羽絨外套478148」特價1690元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套480064」特價1690元、
◾️男裝「防風無縫羽絨連帽外套478279」特價1690元 現省1000元！
NET：959元～2699元！總共12款 精選男女童6款推薦
NET官網（點此進）上現在推出12款保暖羽絨單品，男女裝及童裝都有，《NOWNEWS今日新聞》記者幫挑選最便宜6款推薦：
◾️童「輕羽絨立領背心（中性款）28110」959元、
◾️女「輕羽絨立領背心23100」999元、
◾️男「輕羽絨立領背心26103」1099元、
◾️女「輕羽絨立領外套23104」1299元、
◾️女「輕羽絨連帽外套23102」1399元、
◾️男「輕羽絨立領外套26163」1459元。
GU：990元～1790元！WARM PADDED麵包外套設計9款
GU主打WARM PADDED再生材質，是指「夾層採用中空纖維填充物的素材，能有效鎖住溫暖空氣讓穿著舒適自在」。GU官網（點此進）全品項共9款，記者推薦最划算5款：
◾️童裝「TEEN WARM PADDED短版夾層外套JR+E防潑水／防風358052」期間限定990元、
◾️男裝「男女適穿WARM PADDED飛行外套 358477」期間限定990元、
◾️男裝「男女適穿WARM PADDED夾層連帽外套／雙拉鍊設計／防潑水／防風357378」期間限定1090元、
◾️女裝「WARM PADDED夾層外套／防潑水／防風357497」1490元、
◾️女裝「WARM PADDED燈心絨夾層外套357671」1790元。
Gap：羽絨外套799元起！64款超多選擇 最超值購買清單
Gap簡直是羽絨衣富翁，一打開Gap官網（點此進）查詢，從幼童、童裝、男裝、女裝一應俱全，竟然多達64款單品可選。記者幫篩選最便宜6款推薦：
◾️女幼童裝「Logo印花立領羽絨背心000804604」超值購799元、
◾️男童裝「Logo印花立領羽絨背心000835968」超值購849元、
◾️女童裝「Logo印花連帽羽絨外套000805338」超值購999元、
◾️男裝「翻領羽絨外套000791879」超值購1499元、
◾️女裝「Logo刺繡工裝翻領羽絨外套000793696」超值購1999元、
◾️女裝「短版翻領羽絨外套000793720」超值購2249元。
H&M：649元起鋪棉外套！羽絨外套1499元起 推薦清單一覽
到H&M官網（點此進）搜尋「羽絨」，會看見所有鋪棉、車棉、鎖溫等保暖外套，選項多達72款，價格從649元～8999元範圍最廣，款式也非常多。記者挑出相對便宜的6款推薦清單：
◾️童「車棉外套1239093001」649元、
◾️童「防潑水鎖溫外套1291834001」799元、
◾️女「鋪棉外套1236899004」1299元、
◾️男「ThermoMove複合式羽絨外套1249116001」1499元、
◾️女「ThermoMove複合式羽絨外套1182893014」1799元、
◾️男「標準剪裁防潑水鋪棉外套1274642002」1799元。
資料來源：UNIQLO、NET、GU、GAP、H&M
我是廣告 請繼續往下閱讀
UNIQLO秋冬主打兩大保暖材質共41款單品，除了傳統大家所熟知的羽絨、還有PUFFTECH輕暖科技，兩者差別在哪呢？
羽絨是天然羽毛材質，擁有極佳保暖效果及透氣舒適性；而UNIQLO的PUFFTECH輕暖科技，是攜手東麗大廠研發的蓄熱科技纖維，媲美羽絨般保暖，且透過外層特殊處理可阻擋少量雨水，適合台灣飄雨季節。
目前《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理，UNIQLO官網（點此進）上最新保暖單品總共41款，最便宜價格推薦：
◾️童裝「PUFFTECH輕暖科技可機洗背心478124」特價790元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技輕薄型背心478569」特價990元、
◾️男裝「特級極輕羽絨背心472294」特價990元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技短版背心479210」特價1290元、
◾️童裝「蓬鬆羽絨外套478148」特價1690元、
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套480064」特價1690元、
◾️男裝「防風無縫羽絨連帽外套478279」特價1690元 現省1000元！
NET官網（點此進）上現在推出12款保暖羽絨單品，男女裝及童裝都有，《NOWNEWS今日新聞》記者幫挑選最便宜6款推薦：
◾️童「輕羽絨立領背心（中性款）28110」959元、
◾️女「輕羽絨立領背心23100」999元、
◾️男「輕羽絨立領背心26103」1099元、
◾️女「輕羽絨立領外套23104」1299元、
◾️女「輕羽絨連帽外套23102」1399元、
◾️男「輕羽絨立領外套26163」1459元。
GU主打WARM PADDED再生材質，是指「夾層採用中空纖維填充物的素材，能有效鎖住溫暖空氣讓穿著舒適自在」。GU官網（點此進）全品項共9款，記者推薦最划算5款：
◾️童裝「TEEN WARM PADDED短版夾層外套JR+E防潑水／防風358052」期間限定990元、
◾️男裝「男女適穿WARM PADDED飛行外套 358477」期間限定990元、
◾️男裝「男女適穿WARM PADDED夾層連帽外套／雙拉鍊設計／防潑水／防風357378」期間限定1090元、
◾️女裝「WARM PADDED夾層外套／防潑水／防風357497」1490元、
◾️女裝「WARM PADDED燈心絨夾層外套357671」1790元。
Gap簡直是羽絨衣富翁，一打開Gap官網（點此進）查詢，從幼童、童裝、男裝、女裝一應俱全，竟然多達64款單品可選。記者幫篩選最便宜6款推薦：
◾️女幼童裝「Logo印花立領羽絨背心000804604」超值購799元、
◾️男童裝「Logo印花立領羽絨背心000835968」超值購849元、
◾️女童裝「Logo印花連帽羽絨外套000805338」超值購999元、
◾️男裝「翻領羽絨外套000791879」超值購1499元、
◾️女裝「Logo刺繡工裝翻領羽絨外套000793696」超值購1999元、
◾️女裝「短版翻領羽絨外套000793720」超值購2249元。
到H&M官網（點此進）搜尋「羽絨」，會看見所有鋪棉、車棉、鎖溫等保暖外套，選項多達72款，價格從649元～8999元範圍最廣，款式也非常多。記者挑出相對便宜的6款推薦清單：
◾️童「車棉外套1239093001」649元、
◾️童「防潑水鎖溫外套1291834001」799元、
◾️女「鋪棉外套1236899004」1299元、
◾️男「ThermoMove複合式羽絨外套1249116001」1499元、
◾️女「ThermoMove複合式羽絨外套1182893014」1799元、
◾️男「標準剪裁防潑水鋪棉外套1274642002」1799元。