我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO：990元起買羽絨單品！PUFFTECH輕暖科技也千元有找

羽絨、還有PUFFTECH輕暖科技，兩者差別在哪呢？

《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理，

UNIQLO官網（點此進）

上最新保暖單品總共41款，

現省1000元！

▲UNIQLO羽絨單品990元起、PUFFTECH輕暖科技千元有找，推薦「現省1000元」外套最划算。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

NET：959元～2699元！總共12款 精選男女童6款推薦

▲NET羽絨背心及外套，價格約959元～2699元共12款。(圖／NET net-fashion.net）

GU：990元～1790元！WARM PADDED麵包外套設計9款

▲GU主打WARM PADDED麵包外套990元起好好看。（圖／GU gu-global.com）

Gap：羽絨外套799元起！64款超多選擇 最超值購買清單

▲Gap羽絨外套799元起！64款超多選擇。（圖／Gap gap.tw）

H&M：649元起鋪棉外套！羽絨外套1499元起 推薦清單一覽