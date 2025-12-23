我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男大生揚言「12／25高雄車站更大事件」遭調查局逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲邱男20日在捷運三民高中站外吼叫「我有槍」，遭新北檢聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

北捷19日晚間發生男子張文於捷運車廂內無差別攻擊事件，造成包含張文在內共4死11傷的重大悲劇，震驚社會。事件曝光後，短時間內各地陸續出現模仿式恐嚇言行，已嚴重影響公共安全。法務部21日晚間公布統計，自19日晚間至今，高雄、台南、台中及新北共查獲5起模仿案件，其中3人經檢方聲請羈押禁見獲准，另2人交保。法務部指出，近期接連發生民眾透過社群平台或公開場合預告攻擊行為，包括揚言攻擊高雄車站、捷運板南線車站，在捷運站外高喊「我有槍」、於加油站潑灑易燃液體恐嚇工作人員，以及搭乘高鐵時佯稱列車將爆炸等情事。相關言行已造成社會恐慌，各地檢警均已迅速介入偵辦。此外，高雄一名蘇姓男子日前在臉書發文揚言要「炸掉小港機場」，21日也遭警方拘提到案，檢方深夜向法院聲請羈押；桃園龜山一名林姓男子，則在Threads及臉書發文提及「下一個張文」及推測恐怖攻擊可能發生地點，並羅列雙北多處捷運站、南港展覽館及松山機場等場所，警方已將林男逮捕到案，依法偵辦。法務部進一步說明，各地檢署近期查辦案件包括，橋頭及台中地檢署偵辦2名男子於Threads發文預告攻擊高雄車站及捷運板南站，檢察官分別諭令交保及向法院聲請羈押禁見獲准；新北地檢署偵辦1名男子在三峽地區潑灑易燃液體恐嚇加油站人員，以及另名男子於捷運三民高中站外高喊「我有槍」並攻擊警察，均經法院裁准羈押；台南地檢署偵辦1名男子搭乘高鐵途中佯稱列車將爆炸，檢方諭令交保。針對北捷無差別攻擊案本身，台北地檢署已成立專案小組，完成被害人及張文遺體相驗，並搜索、查扣相關證物，持續釐清犯罪動機與犯案經過。同時，法務部也督導犯罪被害人保護協會啟動關懷機制，提供被害人家屬法律與心理支持，並協助後續犯罪被害補償事宜。為防範隨機攻擊案件引發模仿效應、穩定社會秩序，法務部已指示高等檢察署成立督導應變小組，要求全國各地方檢察署立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調與資訊整合，全面強化預警、通報及即時應處機制。考量歲末年終各類節慶與跨年活動人潮聚集，法務部亦責成廉政署指示所屬政風單位，主動參與重大活動安全維護會議，落實設施安全檢查，避免成為維安破口。另調查局已同步強化網路巡查作業，針對恐嚇、攻擊預告言論即時介入調查。法務部嚴正呼籲，法治秩序不容挑戰，對任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，檢察及調查機關必依法嚴查速辦，絕不寬貸。