五月天阿信在演唱會舞台上踩空跌下台，引起許多粉絲擔心，看似光鮮亮麗的舞台，其實歷年來發生過許多意外，陳奕迅曾在舞台上踩空跌倒，結果撞傷了生殖器官；男團MIRROR舞者阿Mo（李啟言）在舞台上遭到掉落的螢幕砸中頭，導致頸部以下癱瘓；Beyond主唱黃家駒在錄節目時，從舞台上跌下來撞到頭，最終不治身亡，至今仍然是粉絲心中的痛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃家駒東京跌下舞台　摔到頭傷重不治

1993年香港樂團Beyond主唱黃家駒在東京拍節目時，從舞台上踩空跌下，導致頭部嚴重受創，最終不治身亡，當下雖不是在演唱會現場，不過是因為舞台設計不良所導致，至今仍是許多樂迷心中最痛的回憶。

陳奕迅舞台踩空　撞到要害睪丸破掉

2002年，陳奕迅在演唱會時踩空，左腳跌出台下、右腳仍在舞台上，私密部位受到嚴重撞擊，雖然他最終完成舞台，不過回到飯店後卻發現「那邊」越來越痛，就醫後發現睪丸破掉，現仍有傳聞表示他摘掉了受損那顆，不過他並未證實消息。不過陳奕迅發生舞台事故可不止一次，他今年年中在北京舉辦演唱會時，也因為踩空往後重摔，幸好事後並未造成嚴重傷害。

▲陳奕迅今（23）日在高雄開唱，是他從新冠肺炎痊癒後的首度演出，樂壇大咖包括周杰倫、陶喆等都獻上花籃祝福，楊丞琳則與老公李榮浩聯名送花籃。（圖／摘自陳奕迅IG）
▲陳奕迅舞台上踩空跌倒，撞破一顆睪丸。（圖／IG@mreasonchan）
MIRROR演唱會螢幕墜下　舞者阿Ｍo癱瘓

2022年，香港男團MIRROR演唱會時，舞台上螢幕突然硬生生墜落，上百公斤重量直接砸中舞者舞者阿Ｍo（李啟言），使他腦出血、脊椎斷裂，被判定脖子以下全癱瘓，雖然人已經恢復意識，不過只能在輪椅上坐著過一輩子，讓許多粉絲為他感到可惜。

曾發生過舞台事故的藝人可不只以上藝人，楊丞琳、鄧紫棋、郭富城等大咖都曾在舞台上踩空跌倒過，雖沒有造成嚴重的傷害，不過仍然掀起許多粉絲討論，認為舞台安全應被好好正視，才不會再發生難過的憾事。

看更多阿信跌倒相關新聞：

阿信上海演唱會摔下舞台手濺血！吳建豪衝上前查看　公司緊急回應

相關新聞

阿信重摔謝吳建豪救援！拋偶像劇哏：光晞不能捐但不能不追蹤　　

阿信舞台重摔濺血！報平安點名朱孝天缺席：並非所有人期待的畫面

阿信演出摔落2米舞台！本人回應了：醫院檢查平安　周杰倫點讚

阿信演唱會摔下2公尺舞台！吳建豪、周渝民秒衝關心　還偷親安慰