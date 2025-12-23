我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳奕迅舞台上踩空跌倒，撞破一顆睪丸。（圖／IG@mreasonchan）

五月天阿信在演唱會舞台上踩空跌下台，引起許多粉絲擔心，看似光鮮亮麗的舞台，其實歷年來發生過許多意外，陳奕迅曾在舞台上踩空跌倒，結果撞傷了生殖器官；男團MIRROR舞者阿Mo（李啟言）在舞台上遭到掉落的螢幕砸中頭，導致頸部以下癱瘓；Beyond主唱黃家駒在錄節目時，從舞台上跌下來撞到頭，最終不治身亡，至今仍然是粉絲心中的痛。1993年香港樂團Beyond主唱黃家駒在東京拍節目時，從舞台上踩空跌下，導致頭部嚴重受創，最終不治身亡，當下雖不是在演唱會現場，不過是因為舞台設計不良所導致，至今仍是許多樂迷心中最痛的回憶。2002年，陳奕迅在演唱會時踩空，左腳跌出台下、右腳仍在舞台上，私密部位受到嚴重撞擊，雖然他最終完成舞台，不過回到飯店後卻發現「那邊」越來越痛，就醫後發現睪丸破掉，現仍有傳聞表示他摘掉了受損那顆，不過他並未證實消息。不過陳奕迅發生舞台事故可不止一次，他今年年中在北京舉辦演唱會時，也因為踩空往後重摔，幸好事後並未造成嚴重傷害。2022年，香港男團MIRROR演唱會時，舞台上螢幕突然硬生生墜落，上百公斤重量直接砸中舞者舞者阿Ｍo（李啟言），使他腦出血、脊椎斷裂，被判定脖子以下全癱瘓，雖然人已經恢復意識，不過只能在輪椅上坐著過一輩子，讓許多粉絲為他感到可惜。曾發生過舞台事故的藝人可不只以上藝人，楊丞琳、鄧紫棋、郭富城等大咖都曾在舞台上踩空跌倒過，雖沒有造成嚴重的傷害，不過仍然掀起許多粉絲討論，認為舞台安全應被好好正視，才不會再發生難過的憾事。