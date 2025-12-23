下波冷空氣明（24）日抵達，周四聖誕節、周五（12月25日至12月26日）達到冷氣團等級，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，聖誕節晚上至周五清晨最冷，中部以北低溫僅11至12度，空曠地區可能只有10度，且水氣較多，除了桃園以北、宜蘭要嚴防大雨外，中南部降雨機率也將提升。
明變天雨彈來襲 周四、周五全台濕冷
針對未來一周降雨趨勢，伍婉華說明，今（23）日各地多雲到晴，明天晚上水氣變多，北部、東半部會先出現短暫降雨；周四、周五最濕冷，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢，中南部山區、平地也都有不定時短暫雨。
周六（12月27日）水氣稍微減少，但迎風面桃園以北、東半部、新竹以南山區仍有局部短暫降雨，下周一（12月29日）冷空氣正式減弱後，各地天氣才會回到多雲、較為穩定的型態。
聖誕節低溫探10度 冷氣團影響到周末
氣溫方面，伍婉華指出，冷空氣明天南下，主要導致北台灣白天高溫降到23至24度；周四聖誕節、周五，北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，最冷的時間落在「周四晚上至周五清晨」，北部低溫只剩11至12度，中南部13至14度，其它地區16至17度，，新竹、苗栗可能出現10度低溫。
周五白天依舊寒冷，北部、東半部只有16至19度，中南部則是23至24度，周末兩天冷空氣慢慢減弱，溫度略微回升，北台灣高溫20度左右，中南部24至26度，全台早晚低溫15至17度。
資料來源：中央氣象署
