泰國與柬埔寨的軍事緊張情勢再度升高，已再度發生衝突數週，柬埔寨方面指控，泰國於本週一（22日）對其境內發動空襲，而此時距離雙方公開釋出願意就停火展開對話，僅相隔數小時，令外界對談判前景再添疑慮。據悉，22日東南亞國家協會（ASEAN）外長齊聚馬來西亞，試圖為持續惡化的泰柬邊境衝突尋找降溫方案。泰國外交部長希哈薩對外表示，兩國軍方代表預計於24日會面，將停火列為討論重點之一，有可能會談和。然而，柬埔寨國防部隨後發布聲明指出，會議結束後不久，泰國軍方即出動F-16戰鬥機，對柬埔寨境內多處地點進行空襲，質疑泰方言行不一，破壞協商氣氛。根據柬方說法，遭到轟炸的地區包括暹粒省與普里維希省。暹粒省不僅是柬埔寨重要行政區域，更是世界知名的觀光重鎮，境內擁有被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的吳哥窟，相關指控引發國際社會關注文化與平民安全風險。官方統計顯示，泰柬雙方本月再度爆發軍事衝突，已正式打破先前達成的停火共識。至今衝突造成泰國至少23人死亡、柬埔寨約20人喪生，並迫使超過90萬名民眾逃離家園，形成嚴重的人道危機。分析人士指出，戰火在外交斡旋期間持續延燒，恐削弱東協作為區域調解平台的公信力，也使雙邊衝突更難回到談判軌道。若缺乏實質停火行動與互信機制，即便對話窗口存在，泰柬邊境局勢仍可能長期處於高風險狀態。