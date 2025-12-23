聖誕節炸雞披薩優惠吃起來！三商炸雞表示，買一桶5隻酷樂雞腿「免費贈送」一斤滋汁腿排桶，特價333元；三款口味灑粉酥炸棒腿6隻99元，玉米筍、煉乳銀絲卷都特價；拿坡里表示，新品披薩買一送一吃到明年，聯名《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》指定套餐買就送限量木漿海綿。《NOWNEWS今日新聞》記者整理歲末年終最新速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
三商炸雞：買一桶送一斤333元！炸棒腿6隻99元 特價菜單一覽
三商炸雞歲末優惠一次看，即日起至2026年1月5日，推出「大肉量」滿足肉肉控專屬優惠：
◾️買一桶送一斤！買一桶增重30%的5隻酷樂雞腿「免費贈送」一斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元）。三商i美食APP會員加碼回饋、扣3點紅利領券，開吃買一送一325元特惠價。
◾️棒腿6隻99元！三款口味的灑粉酥炸棒腿6隻特價99元（原價169元）。
◾️點心特價39元起！玉米筍特價39元（原價89元）、煉乳銀絲卷特價49元（原價89元）。
拿坡里：新品大披薩買一送一490元！電影套餐：送海綿寶寶周邊
拿坡里表示，即日起至2026年1月日，內用或外帶點購新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起）！三款新品包括：金賞烏魚子披薩、招牌牛丼披薩、五重起司派對披薩都相當於半價爽吃。
年末攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出4款限量聯名套餐，外帶「大披薩＋6塊炸雞＋6塊烤雞＋2瓶1250ml飲料」960元起，活動期間購買任一套餐，即可獲得「海綿寶寶木漿海綿」乙個（贈品共有四款造型，兼具收藏性與實用性，限量贈完為止）。
資料來源：三商炸雞、拿坡里
