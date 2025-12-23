台北市政府地政局近日揭曉 2026 年公告土地現值，住宅區「地王」再次由大安區豪宅「宏盛帝寶」奪冠，這已是該社區自 2012 年起連續第 15 年穩坐寶座。然而，即便地段無敵，在政府強烈打房的壓力下，北市房市頂端的「住宅五強」竟罕見出現地價全數走跌的異常訊號。
地王寶座不敗：帝寶 15 年屹立不搖
根據地政局數據顯示，位於大安區仁愛路三段的「宏盛帝寶」，2026 年土地公告現值為每坪 493.6 萬元。這不僅是該社區自 2012 年以來第 15 度蟬聯地王，更顯示出仁愛路門牌在台北市房產市場中不可取代的地位。
北市 2026 年住宅區地王土地公告現值排行：
值得大眾關注的是，儘管前五名的排名維持不變，但這五處指標性豪宅的土地公告現值卻全數呈現負成長。其中，「仁愛尚華」與「仁愛麗景」的跌幅更達到 -1.4%，是五強中最為顯著的個案。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這反映了官方對於蛋黃區土地價值態度的轉變：
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則指出，雖然公告現值出現跌幅，但地價仍維持在高檔水平，這證實了蛋黃區資產的抗跌韌性。她預測，隨著貸款門檻提高，2026 年的豪宅市場將更趨向於「個案表現」，唯有具備極致景觀或特殊門牌優勢的物件，才能在資金緊縮的環境中持續吸引高資產族群青睞。
資料來源：台北市政府地政局、住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 大安區仁愛路三段「宏盛帝寶」 土地公告現值493.6萬元/坪 年增幅-0.6%。
- 信義區仁愛路四段「仁愛尚華」 土地公告現值466.1萬元/坪 年增幅-1.4%。
- 信義區仁愛路四段「仁愛麗景」 土地公告現值465.8萬元/坪 年增幅-1.4%。
- 大安區建國南路二段「元利信義聯勤」 土地公告現值394.4萬元/坪 年增幅-0.6%。
- 信義區忠孝東路四段「聯合大於、大哲」 土地公告現值391.4萬元/坪 年增幅-0.6%。
- 政策壓力： 受第七波信用管制及私法人購屋許可制等政策影響，豪宅市場觀望氣氛濃厚。
- 價格修正： 即便地段與景觀具備「不可複製性」，在政府的高壓鐵拳控管下，頂尖豪宅的地價評定也難敵整體大環境的修正壓力。
