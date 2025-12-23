我是廣告 請繼續往下閱讀
行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，先後由新北地院少年法庭裁定收容。由於2人涉犯情節重大的殺人罪，全案後續轉由新北地院進行審理。承審法官在判決中指出，考量2人皆符合未成年人減刑的法律要件，且在關押期間已逐漸反省自身過錯，一審依殺人罪分別判處郭男9年有期徒刑、林女8年有期徒刑。
案件進入二審上訴程序後，楊父指出，2名加害者在庭審過程中始終否認具備殺人犯意，這與一審法官認定兩人「已有覺察反省」的觀點存在巨大落差，楊父質疑前審法官判斷反省心態的依據，並認為原先的量刑過於輕放，極不合理。面對親人離世的傷痛，他向法官呼籲應對凶手重判30年有期徒刑，還給家屬應有的公道。
高等法院於二審撤銷原判，認為一審量刑時漏未審酌醫療機構提供的審前調查報告，未能納入少年再犯風險與具體處遇建議，因此認定檢察官上訴有理，而少年主張量刑過重的訴求則不予採納。
高院在綜合考量兩名少年被告的行為情狀、自我成長及重返社會等事由，並斟酌被害家屬與各方意見後，基於促進少年健全發展的制度目的，決定加重刑責，分別改判郭男12 年、林女11年有期徒刑，全案可上訴。
