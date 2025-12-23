我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Victor Wembanyama歸隊，馬刺防守和牽制力更有威脅性，節奏掌控更清楚，關鍵決勝時刻馬刺打起來更有自信。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺眼前最需要的是Victor Wembanyama的成長成熟，尤其是開發一套屬於自己的進攻武器或戰術，Victor Wembanyama必須打好關鍵球。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

聖安東尼奧馬刺21勝7敗，7成5勝率戰績西區第二，僅次雷霆，比金塊、湖人、火箭更出色，聯盟第三，聯盟排名前二是西雷霆、東活塞。馬刺是聯盟最年輕球隊之一，七名主力都在25歲以下，即使是馬刺第二號王牌De’Aaron Fox也只有28歲，生涯還沒到顛峰。馬刺開季28場打完排名高居西區第二，可能連馬刺教父波波老爺子都覺得不可思議。這支馬刺很像「雷霆3.0版」，年輕、核心主力穩定、擁有未來聯盟王牌、角色球員齊全、防守接近精英等級，另外就是幸運找到一個年輕出色教練40歲Mitch Johnson。馬刺目前防守效率第五，進攻效率第六，攻防表現都是精英等級，具備爭冠實力和底氣。即使在球隊第一王牌Victor Wembanyama傷停12場比賽，馬刺還是能打9勝3敗戰績，戰力和穩定性完全不受影響。Victor Wembanyama歸隊，馬刺防守和牽制力更有威脅性，節奏掌控更清楚，關鍵決勝時刻馬刺打起來更有自信。目前看來馬刺走向和奪冠計畫目標都很確定：1、馬刺不會有交易，目前馬刺人馬齊全，年輕天才前鋒Carter Bryant還上不了場，馬刺並不需要做出任何改變或交易。2、保持耐心，最快明年，最慢後年馬刺就有機會打進西區決賽。3、時間是馬刺最好朋友，跟三年前雷霆非常相似。4、Mitch Johnson執教表現、人格魅力、應變處理深得球員信賴。5、馬刺攻防表現都走在精英球隊路上，陣容深度傲人，不需要再做任何調整。這支馬刺唯一缺點應該是太年輕太嫩，但雷霆連續兩年打出西區最好戰績，上季奪冠，雷霆早已證明年輕不再是藉口和缺陷。年輕反而是馬刺最大本錢和難以預測戰力。馬刺眼前最需要的是Victor Wembanyama的成長成熟，尤其是開發一套屬於自己的進攻武器或戰術，Victor Wembanyama必須打好關鍵球，還要能在半場攻防糾纏中展現各種攻防優勢，他得學會如何在決勝期或比賽僵局展現天賦能力，打出最高效得分手段。馬刺或許今年季後賽就能打翻許多爭冠熱門球隊。我的看法比較不同，Victor Wembanyama的關鍵球和進攻得分很難在2-3年內打出優勢、成為武器，受限於傲人身高，Victor Wembanyama擁有先天絕對優勢，但也相對處於某種困境。明年2月5日球員交易截止日前，快艇可能丟出James Harden，公鹿也可能跳樓交易Giannis Antetokounmpo，馬刺有籌碼可以搶，馬刺需要一張真正王牌，們就在今年季後賽呼風喚雨。等待不是壞事，保持耐心永遠是最有效戰略之一，雷霆就是成功示範。但現代NBA每一年都在改變，形勢在變，對手在變，聯盟在變，人心在變，新星輩出，老將還沒有要退場。馬刺不會交易，但交易可能會是馬刺最好爭冠決策，馬刺需要一真正王牌，決定比賽和關鍵時刻，不是再等待2-3年。