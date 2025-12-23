隨著AI技術應用越來越廣泛，製作影片的門檻也大幅降低，知名AI影片生成平台 Synthesia今年持續推出聖誕老人模板，只要三步驟就能讓聖誕老公公獻上客制化的祝福，提供3個現成的AI頭像以及支援140多種語言，只要輸入文字即可快速產出影片，但免費用戶每月只有3分鐘的影片生成額度。
聖誕節前，如果家裡的幼童詢問「世界上真的有聖誕老人嗎？」可以用Synthesi AI影片生成平台回應。Synthesi 提供三個聖誕老人模板，可輕鬆製作專屬的聖誕老人影片，讓聖誕老人「開口說話」，還能精準喊出孩子的名字送上祝福。以下3步驟操作即可完成。
3步驟操作即可招喚
1.進入Synthesia，選擇聖誕老人模板
2.寫下要給聖誕老公公留言，記得在訊息中加入孩子的名字以及特別的問候語，讓這段影片更有專屬感，可以支援中文。
3.分享你的聖誕老人影片 一切準備就緒後，系統便會產生免費聖誕老人影片，可以直接將聖誕老人的祝福分享給孩童。
實測：說中文略顯「突兀」、免費版需耐心等候
雖然這項工具就像是獲得了「聖誕老人的直通熱線」，但在使用上有些需要特別提醒，像是雖然支援中文語音，但嘴型卡卡，若想追求最自然的臨場感，建議輸入英文祝福語，效果會更加逼真自然。
此外，若使用免費版，大約需要等待3至5分鐘才會收到成品。當然，平台也希望能吸引用戶訂閱，若不想等待這幾分鐘的製作時間，就得掏錢升級付費方案來提高生成速度。
資料來源：Synthesia
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.進入Synthesia，選擇聖誕老人模板
2.寫下要給聖誕老公公留言，記得在訊息中加入孩子的名字以及特別的問候語，讓這段影片更有專屬感，可以支援中文。
3.分享你的聖誕老人影片 一切準備就緒後，系統便會產生免費聖誕老人影片，可以直接將聖誕老人的祝福分享給孩童。
實測：說中文略顯「突兀」、免費版需耐心等候
雖然這項工具就像是獲得了「聖誕老人的直通熱線」，但在使用上有些需要特別提醒，像是雖然支援中文語音，但嘴型卡卡，若想追求最自然的臨場感，建議輸入英文祝福語，效果會更加逼真自然。
此外，若使用免費版，大約需要等待3至5分鐘才會收到成品。當然，平台也希望能吸引用戶訂閱，若不想等待這幾分鐘的製作時間，就得掏錢升級付費方案來提高生成速度。
資料來源：Synthesia