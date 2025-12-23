我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站日前發生隨機殺人事件，引發社會對公共場所安全的高度關注。為確保本週末五月天演唱會，以及後續台中跨年晚會活動順利進行，台中市警察局全面提升警戒層級，針對大型人潮聚集活動加強整體維安部署，預計動員逾600名警力進駐現場周邊。台中市警局表示，因應近期「台北1219襲擊事件」所顯現的治安風險，加上大型活動可能衍生的安全疑慮，警方已完成完整維安規劃，整合警力與相關防護措施，全面提高警戒標準，以防範突發事件。警方指出，五月天演唱會及台中跨年晚會，均採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」的三層防護架構。外圍將於重要路口設置紐澤西護欄進行交通與人流管制；中層規劃安檢點及人流控管區，並配置蒐證攝影機及必要防護裝備；內圍則強化核心警力部署，確保舞台區及主要出入口安全。此外，警方也增派特勤霹靂小組、偵爆犬及刑事警察局防爆小組待命，會場內設置機動派出所，加強出入口、主要動線及交通節點巡守，並搭配遠端監控設備與無人機支援，以提升突發狀況的即時應處與快打能力。台中市警局指出，活動期間預計動員警力約600餘人，並結合96名義交投入交通疏導與安全維護工作，呼籲民眾配合現場管制與警方引導，共同維護活動秩序。警方也提醒參與活動的民眾牢記「安全五大須知」，包括事先確認所在位置與疏散路線、準備簡易照明設備、遇到事故立即撥打110、依現場指揮疏散避免推擠，以及確實遵守禁帶物品相關規定。台中捷運警察隊方面也同步提升捷運系統維安層級。捷警隊表示，已與捷運公司完成相關盤點與整備，活動當日將全員投入共42名警力，不間斷執行「站體月台警戒」及「隨車車廂巡視」，加強人潮管制及防踩踏應變作為，全力確保捷運系統與乘客安全，讓民眾安心往返活動會場。