中國年輕人當兵意願近年來逐漸降低，這一趨勢在前年曾被經濟學人指出，解放軍面臨徵募和留用高素質人才的難題，甚至有許多大學畢業生自願報名參軍後反悔的情況，提出離隊申請。美國知名政治期刊《外交政策》（Foreign Policy）副主編帕爾默 （James Palmer）近日撰寫專文點出中國軍人長期面臨的真實困境。根據《外交政策》報導，帕爾默在文中提到在「中國簡報」專欄中以「當一名中國軍人是什麼樣的體驗？（What’s It Like to Be a Chinese Soldier?）」為題提到，解放軍常被美國在戰略上當作未來戰爭的對手，大多數中國人民解放軍的募兵在形式上是「徵兵」，但實際上一直是志願役軍隊，入伍非強迫性，軍隊也很少難以達成募兵目標。所有大學生都需接受短暫的義務軍事訓練，但只是行軍、喊口號和宣傳。帕爾默提到，中國士兵的社會地位歷經起伏，在中國歷史上，軍事服務常被視為殘酷、危險且不適合文明人士，這受到儒家史學家影響進而鄙視從軍者，以及「好鐵不打釘，好男不當兵」等諺語推波助瀾。他回溯，中國的士兵在20世紀前半因受軍閥混戰以及外敵入侵等背景因素，被視為披著制服的土匪；在中國共產黨上台後，開始塑造紀律嚴明的樣板形象與政治宣傳，在愛國情懷以及韓戰對美作戰的情勢下，一度提高聲譽，成為農村青年改善生活的少數途徑；而到了1979年改革開放後，情況再度轉變，讀大學和城市生活，收入與地位都比軍隊生活更高更優渥。帕爾默提到，在天安門事件以及中國一胎化政策後，中國禁止士兵在原省籍服役，一胎化政策後的許多青年也不願在嚴格的配給制和強硬的紀律下生活，加上無人能分擔照顧年邁父母的負擔，加劇了意願降低的趨勢，如今解放軍募兵來源主要仍來自中國農村地區。帕爾默也點出，儘管中國青年失業率近年來逐步上升，但仍對加入解放軍意願不高，因軍事生活孤立且處處受限，中國軍隊直到2015年才開放使用手機，與其他的士兵相比，受到監控與限制的程度更高。中國國家主席習近平一直將改善解放軍的生活條件列為優先事項，雖然解放軍對自身的伙食水準感到自豪，但士兵的居住條件一直不佳。解放軍的士兵也很難結婚成家，他們每年通常只有不到40天的時間能與伴侶相聚，且可能要花上10年以上的時間，才能獲得共同生活的權利。軍人妻子在離婚上也面臨限制，這些原本用來安撫士兵的規定，反而讓年輕人對婚姻卻步。帕爾默透露，他與中國退伍軍人以及中國官媒軍事記者交談中得到的印象，與大多數軍隊相比，解放軍內部官僚文化以及官方專斷的情況更加普遍，貪腐根深蒂固，政府表面上強力打擊貪腐，但檯面下的詐欺和公款挪用仍相當常見。且解放軍晉升的機會有限，且缺乏退伍軍人教育與醫療保健計劃，從中央到地方政府為退伍軍人提供的國企職位以及養老金時常跳票，習近平政府已採取措施應對這些問題，包括2018年設立退伍軍人事務部，以及2020年通過新法強化退伍支持系統，但在新冠疫情與地方政府債務出現危機的過程中，福利都被暫停。最後，他感慨，閱兵式上有著精心編排的隊形和愛國言論，但對一名普通的中國士兵來說，只是個腳上起水泡、思念家鄉的傢伙。