高雄小港區桂陽路一間洗衣店於 22 日晚間突發火災！消防隊獲報後迅速撲滅後方廚房火勢，並順利救出受困的52歲張姓男子，送醫後已無大礙。不過，警方深入調查發現，張男長期無業，平時常因生活費問題與80歲母親發生爭執，張母甚至在火警發生前一小時才剛前往派出所聲請保護令。由於起火時機過於巧合，且案發前母子曾有衝突，目前警消已將此案列為重點，進一步釐清是否涉及人為縱火。事發在22日深夜10時31分，小港區桂陽路某洗衣店4樓鐵皮加蓋建物，突然發生火警，消防獲報後到場發現，火勢主要集中在1、2樓後方的廚房區域，並有大量雜物燃燒。緊急佈水線灌救，並從2樓救出受困的屋主兒子、52歲張姓男子。當時張男雖然意識模糊，還好在緊急送醫搶救後，目前生命跡象穩定，仍持續插管治療中。據張母表示，兒子52歲張男長期無業，且經濟全仰賴母親供給，近期因母親決定停止資助，導致雙方衝突不斷，由於不堪兒子頻繁索求，張母於事發當晚9點才報警有口角紛爭，隨後趕赴分局聲請保護令，怎料才剛離開不久，家中便發生火災。由於起火時機敏感，消防局火調科已介入鑑定，將釐清這場火警是否為人為縱火所致。