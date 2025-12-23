我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國官媒央視報導日本議員「竄訪」台灣，卻悄悄將評論區關閉。（圖／翻攝自微博）

日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一以及多位日本重量級國會議員，近日紛紛訪問台灣，並與總統賴清德見面。對此，與日本關係正緊張的中國再度氣得跳腳，中國外交部斥責日本政治人物「竄訪台灣」，警告不得插手「中國內政」。不過中國官媒央視卻被發現，悄悄將斥責「竄台」的貼文關閉留言。自民黨幹事長代行萩生田光一等人於21日訪問台灣，並在22日與賴清德總統進行會談。除了萩生田光一之外，台灣外交部本月宣布，前法相鈴木馨祐、曾在石破內閣擔任首相補佐官的長島昭久等人也於22日抵達台灣。此外，以前外相河野太郎為首的麻生派6名成員，也預定自24日起訪台。據悉，從現在到明年年初，前往台灣的日本國會議員人數將達約30人。中國外交部發言人林劍在週一（22日）下午的例行記者會被問到日本議員拜會賴清德總統的行程，先是駁斥「台灣是中國的一個省，不存在什麼『總統』。」林劍後續指出，日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉。林劍重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並警告日本說：「我們再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。」同時，林劍也出言威脅：「我們也正告民進黨當局，『媚日謀獨』令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。」中國官媒央視在22日晚間於微博發文，指出12月21日時，日本自民黨幹事長代行萩生田光一「竄訪」台灣。文中介紹萩生田光一是日本右翼政客，與現任首相高市早苗、前首相安倍晉三關係密切，從本月下旬到明年1月上旬期間，預計將有近30名日本國會議員「竄訪」台灣。這篇微博貼文的評論多達531條，但卻僅顯示「博主已開啟評論精選」，亦即由發文者進行管制。不過看到網友在其他家媒體的留言，大多是「一昧警告，小日子不當一回事」、「永遠是這幾句」，也讓人猜想，央視關閉留言可能也與類似網友留言有關。