NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月24日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是鳳凰城太陽主場迎戰洛杉磯湖人的比賽。太陽目前拿下15勝13敗，暫居西區第7，湖人則是拿下19勝8敗，暫居西區4，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
鳳凰城太陽（15勝13敗）vs 洛杉磯湖人（19勝8敗）
比賽地點：Mortgage Matchup Center
比賽時間：台灣時間12月24日（三）上午 10：00
✅ 太陽觀戰焦點：布克依舊是核心、布魯克斯打出二當家風範
太陽本季核心依舊是布克（Devin Booker）本季場均25.2分全隊最高，而布魯克斯（Dillon Brooks）本季場均繳出21.7分、3.2籃板，場均得分僅次於布克，成為太陽本季的二當家，而艾倫（Grayson Allen）本季場均能夠貢獻16.3分，但近期因傷缺陣，對上湖人的比賽目前出戰成疑。
觀戰重點：
- 布克能否再次打出一哥表現？
- 布魯克斯能否穩定輸出？
- 誰來頂替艾倫火力？
✅ 湖人觀戰焦點：東契奇恐缺陣、詹姆斯能否扛起球隊
東契奇在對上快艇的比賽中，遭撞傷後下場，賽後經檢查後為「小腿挫傷」目前確定不會出戰隊上太陽的比賽，而里弗斯（Austin Reaves）、八村壘也同樣因傷缺陣，對於湖人來說，此戰將是一場硬戰，就看詹姆斯（Lebron James）能否扛起球隊。
觀戰重點：
- 詹姆斯能否帶領球隊？
- 里弗斯、東契奇火力誰頂替？
- 板凳能否提供更多輸出？
🏀NBA賽程（台灣時間12/10）
08：00 籃網VS76人
08：00 黃蜂VS巫師
08：30 暴龍VS熱火
08：30 騎士VS鵜鶘
08：30 溜馬VS公鹿
08：30 老鷹VS公牛
09：00 灰狼VS尼克
09：00 獨行俠VS金塊
09：30 雷霆VS馬刺
10：00 爵士VS灰熊
10：00 太陽VS湖人
11：00 國王VS活塞
11：00 拓荒者VS魔術
11：30 快艇VS火箭
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：10：00 湖人VS太陽
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。