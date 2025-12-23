NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月24日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是鳳凰城太陽主場迎戰洛杉磯湖人的比賽。太陽目前拿下15勝13敗，暫居西區第7，湖人則是拿下19勝8敗，暫居西區4，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

鳳凰城太陽（1513敗）vs 洛杉磯湖人（198敗）

比賽地點：Mortgage Matchup Center

比賽時間：台灣時間12月24日（三）上午 10：00

 太陽觀戰焦點：布克依舊是核心、布魯克斯打出二當家風範

太陽本季核心依舊是布克（Devin Booker）本季場均25.2分全隊最高，而布魯克斯（Dillon Brooks）本季場均繳出21.7分、3.2籃板，場均得分僅次於布克，成為太陽本季的二當家，而艾倫（Grayson Allen）本季場均能夠貢獻16.3分，但近期因傷缺陣，對上湖人的比賽目前出戰成疑。

觀戰重點：

  1. 布克能否再次打出一哥表現？
  2. 布魯克斯能否穩定輸出？
  3. 誰來頂替艾倫火力？

湖人觀戰焦點：東契奇恐缺陣、詹姆斯能否扛起球隊

東契奇在對上快艇的比賽中，遭撞傷後下場，賽後經檢查後為「小腿挫傷」目前確定不會出戰隊上太陽的比賽，而里弗斯（Austin Reaves）、八村壘也同樣因傷缺陣，對於湖人來說，此戰將是一場硬戰，就看詹姆斯（Lebron James）能否扛起球隊。

觀戰重點：

  1. 詹姆斯能否帶領球隊？
  2. 里弗斯、東契奇火力誰頂替？
  3. 板凳能否提供更多輸出？

🏀NBA賽程（台灣時間12/10

08：00 籃網VS76人

08：00 黃蜂VS巫師

08：30 暴龍VS熱火

08：30 騎士VS鵜鶘

08：30 溜馬VS公鹿

08：30  老鷹VS公牛

09：00 灰狼VS尼克

09：00  獨行俠VS金塊

09：30 雷霆VS馬刺

10：00 爵士VS灰熊

10：00 太陽VS湖人

11：00 國王VS活塞

11：00  拓荒者VS魔術

11：30 快艇VS火箭



📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：10：00 湖人VS太陽


🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

