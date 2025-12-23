我是廣告 請繼續往下閱讀

布克能否再次打出一哥表現？ 布魯克斯能否穩定輸出？ 誰來頂替艾倫火力？

詹姆斯能否帶領球隊？ 里弗斯、東契奇火力誰頂替？ 板凳能否提供更多輸出？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月24日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是鳳凰城太陽主場迎戰洛杉磯湖人的比賽。太陽目前拿下15勝13敗，暫居西區第7，湖人則是拿下19勝8敗，暫居西區4，比賽地點：Mortgage Matchup Center比賽時間：台灣時間12月24日（三）上午 10：0008：00 籃網VS76人08：00 黃蜂VS巫師08：30 暴龍VS熱火08：30 騎士VS鵜鶘08：30 溜馬VS公鹿08：30 老鷹VS公牛09：00 灰狼VS尼克09：00 獨行俠VS金塊09：30 雷霆VS馬刺10：00 爵士VS灰熊10：00 太陽VS湖人11：00 國王VS活塞11：00 拓荒者VS魔術11：30 快艇VS火箭📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：10：00 湖人VS太陽NBA League Pass、Line Today。