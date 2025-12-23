一年一度的聖誕節即將在本週四到來，許多地方都會擺上聖誕樹，用來裝置點綴商圈，每年因不同聖誕樹設計也掀起許多話題，《NOWNEWS》在今年聖誕節前夕，也特別整理北中南10大最美聖誕樹，許多景點都是聖誕樹點燈到跨年結束後的週末，就算聖誕節沒看到，都還有機會朝聖啦！趕快把這幾個必看景點收藏起來。
🎄2025北部聖誕樹景點
一、台北市：新光三越信義新天地「傳遞幸福之樹」聖誕樹
每年都會在新光三越擺設的聖誕樹，今年當然也沒有缺席，打造20公尺高的「傳遞幸福聖誕樹」，使用15萬顆暖白金燈泡組成，底部還有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，吸睛程度百分百！每日下午16時至晚上22時30分，整點、半點皆有3分鐘音樂加上飄雪燈光秀演出；每15分、45分會有2分鐘演出。
📍活動時間：2025年11月20日（四）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11一樓北大門）
二、台北市：信義區忠信廣場Relove《呼吸樹》
Relove今年打造全台唯一《呼吸樹》，捨棄傳統松樹造型，改以光點堆疊出象徵細胞的球體結構展示，視覺效果震撼，成為2025年不可錯過的聖誕樹打卡景點。
📍活動時間：2025年12月1日（一）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台北忠信廣場（捷運市政府站3號出口）
三、台北市：捷運中山、雙連站《動物方城市2》聖誕樹
每年中山、雙連捷運站中間的走道，都會在聖誕節應景佈置聖誕節隧道、聖誕樹等，今年同樣不缺席，跟迪士尼合作宣傳《動物方城市》，以動畫為主題打造9米高銀白夢幻主樹，並刻劃動畫電影經典場景打卡點，結合動畫人物兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色，超吸睛路過都會駐足停留！
📍活動時間：2025年12月4日（四）至2026年1月15日（四）
📍活動地點：捷運中山站4號出口廣場
四、新北市：新北耶誕城LINE FRIENDS「歡樂馬戲棚」聖誕樹
今年新北耶誕城與國際知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」首次跨界合作，推出全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題的聖誕樹，結合燈光、音樂與動態機械，打造夢幻主燈秀，每天下午17時30分至晚上23時，每整點、半點一次，每次5分鐘將有主燈秀展出。
📍活動時間：2025年11月14日（五）至2025年12月28日（六）
📍活動地點：新北市板橋區中山路一段161號（新北市市民廣場）
五、桃園市：華泰名品城10週年聖誕村「20米飄雪穿越聖誕樹」
華泰名品城今年適逢10週年，以「10th週年聖誕村」為主題，打造20米飄雪穿越聖誕樹，特製桃金色系耶誕球華麗風格，外部則集結復古百老匯元素和大型美式招牌。每日下午16時30跟至晚上20時，整點、半點皆有聖誕樹飄雪秀，結合燈光、音樂、雪花與音樂，有去的民眾都可以駐足觀賞哦！
📍活動時間：2025年11月21日（五）至2026年1月1日（四）
📍活動地點：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城）
🎄2025中部聖誕樹景點
六、台中市：梨山山谷燈光節「全台海拔最高聖誕樹」
梨山風景區「2025山谷燈光節」今年進入第五屆，12月21日點亮「全台海拔最高聖誕樹」，將梨山賓館前兩棵具有歷史意義的雪松，打造成28米高聖誕樹，搭配冰柱、流星燈管與聲光效果，每半小時演出3分鐘音樂燈光秀，現場視覺效果相當震撼。
📍活動時間：2025年12月21日（日）至2026年1月25日（日）
📍活動地點：台中市和平區中正路91號（梨山賓館前廣場）
七、台中市：新光三越台中中港店「12米高星燦耶誕樹」
新光三越台中中港店今年在廣場前打造12米浪漫星燦耶誕樹，植絨樹身結合銀金球飾，造出浪漫雪花主樹，每日晚上6時至9時整點，還將上演由金曲製作人侯志堅老師打造的音樂燈光秀，聖誕節成為強檔打卡聖地啦！
📍活動時間：2025年11月2日（日）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台中市西屯區台灣大道三段301號（新光三越台中中港店廣場）
🎄2025南部聖誕樹景點
八、台南市：新光三越台南新天地「30米閃耀之樹」
台南新天地2025耶誕節The Light Of Love，在建築外牆上打造30米、南台灣最高「閃耀之樹」聖誕樹，亦是台南新天地第一座以「光」呈現的耶誕樹，以超過100萬顆燈泡打造，象徵著永不止息的愛，將溫暖散發到四周。
📍活動時間：2025年11月6日（四）至2026年1月2日（五）
📍活動地點：台南市中西區西門路一段658號（新光三越台南西門新天地）
九、高雄市：高雄聖誕生活節「永恆星冠聖誕樹」
2025高雄聖誕生活節打造高達26公尺「永恆星冠聖誕樹」，每30分鐘就有煙霧雪花飄落與音樂燈光秀，搭配兩側聖誕串燈及12組燈飾，讓民眾感受濃厚聖誕氣息。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：高雄市前金區中山一路11號（高雄中央公園）
十、屏東縣：屏東聖誕節「3棵主題聖誕樹」
2025屏東聖誕節以「聖誕村」為主題，打造3棵具備童趣、冰雪、奇幻風格聖誕樹，在屏東公園設立主燈「聖誕派對」和10公尺「極光之心」聖誕樹、屏東車站則有高達8公尺「星願聖誕樹」。3大景點每日晚間18時至22時，每隔15分鐘都會有一場3分鐘燈光秀。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：屏東公園、屏東車站
資料來源：新光三越、華泰名品城、2025高雄聖誕生活節、2025屏東聖誕節
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、台北市：新光三越信義新天地「傳遞幸福之樹」聖誕樹
每年都會在新光三越擺設的聖誕樹，今年當然也沒有缺席，打造20公尺高的「傳遞幸福聖誕樹」，使用15萬顆暖白金燈泡組成，底部還有全台唯一「會動的幸福列車」星願特快車，吸睛程度百分百！每日下午16時至晚上22時30分，整點、半點皆有3分鐘音樂加上飄雪燈光秀演出；每15分、45分會有2分鐘演出。
📍活動時間：2025年11月20日（四）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11一樓北大門）
Relove今年打造全台唯一《呼吸樹》，捨棄傳統松樹造型，改以光點堆疊出象徵細胞的球體結構展示，視覺效果震撼，成為2025年不可錯過的聖誕樹打卡景點。
📍活動時間：2025年12月1日（一）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台北忠信廣場（捷運市政府站3號出口）
每年中山、雙連捷運站中間的走道，都會在聖誕節應景佈置聖誕節隧道、聖誕樹等，今年同樣不缺席，跟迪士尼合作宣傳《動物方城市》，以動畫為主題打造9米高銀白夢幻主樹，並刻劃動畫電影經典場景打卡點，結合動畫人物兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色，超吸睛路過都會駐足停留！
📍活動時間：2025年12月4日（四）至2026年1月15日（四）
📍活動地點：捷運中山站4號出口廣場
今年新北耶誕城與國際知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」首次跨界合作，推出全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題的聖誕樹，結合燈光、音樂與動態機械，打造夢幻主燈秀，每天下午17時30分至晚上23時，每整點、半點一次，每次5分鐘將有主燈秀展出。
📍活動時間：2025年11月14日（五）至2025年12月28日（六）
📍活動地點：新北市板橋區中山路一段161號（新北市市民廣場）
華泰名品城今年適逢10週年，以「10th週年聖誕村」為主題，打造20米飄雪穿越聖誕樹，特製桃金色系耶誕球華麗風格，外部則集結復古百老匯元素和大型美式招牌。每日下午16時30跟至晚上20時，整點、半點皆有聖誕樹飄雪秀，結合燈光、音樂、雪花與音樂，有去的民眾都可以駐足觀賞哦！
📍活動時間：2025年11月21日（五）至2026年1月1日（四）
📍活動地點：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城）
六、台中市：梨山山谷燈光節「全台海拔最高聖誕樹」
梨山風景區「2025山谷燈光節」今年進入第五屆，12月21日點亮「全台海拔最高聖誕樹」，將梨山賓館前兩棵具有歷史意義的雪松，打造成28米高聖誕樹，搭配冰柱、流星燈管與聲光效果，每半小時演出3分鐘音樂燈光秀，現場視覺效果相當震撼。
📍活動時間：2025年12月21日（日）至2026年1月25日（日）
📍活動地點：台中市和平區中正路91號（梨山賓館前廣場）
新光三越台中中港店今年在廣場前打造12米浪漫星燦耶誕樹，植絨樹身結合銀金球飾，造出浪漫雪花主樹，每日晚上6時至9時整點，還將上演由金曲製作人侯志堅老師打造的音樂燈光秀，聖誕節成為強檔打卡聖地啦！
📍活動時間：2025年11月2日（日）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：台中市西屯區台灣大道三段301號（新光三越台中中港店廣場）
八、台南市：新光三越台南新天地「30米閃耀之樹」
台南新天地2025耶誕節The Light Of Love，在建築外牆上打造30米、南台灣最高「閃耀之樹」聖誕樹，亦是台南新天地第一座以「光」呈現的耶誕樹，以超過100萬顆燈泡打造，象徵著永不止息的愛，將溫暖散發到四周。
📍活動時間：2025年11月6日（四）至2026年1月2日（五）
📍活動地點：台南市中西區西門路一段658號（新光三越台南西門新天地）
2025高雄聖誕生活節打造高達26公尺「永恆星冠聖誕樹」，每30分鐘就有煙霧雪花飄落與音樂燈光秀，搭配兩側聖誕串燈及12組燈飾，讓民眾感受濃厚聖誕氣息。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：高雄市前金區中山一路11號（高雄中央公園）
2025屏東聖誕節以「聖誕村」為主題，打造3棵具備童趣、冰雪、奇幻風格聖誕樹，在屏東公園設立主燈「聖誕派對」和10公尺「極光之心」聖誕樹、屏東車站則有高達8公尺「星願聖誕樹」。3大景點每日晚間18時至22時，每隔15分鐘都會有一場3分鐘燈光秀。
📍活動時間：2025年11月28日（五）至2026年1月4日（日）
📍活動地點：屏東公園、屏東車站