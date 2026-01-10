我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國稅制收傘 衛福部揭國內現況：價格不適合成為單一手段

▲衛福部醫事司認為，價格並不適合成為單一吸引外籍旅客來台手段。（示意圖／取自Pexels）

許多人將「醫美」視為年度必備行程，隨著體驗人數上升，資訊流通，跨國求美也成為趨勢。而韓國作為醫美大國，在娛樂文化的薰陶下，赴韓接受醫美療程更成為不少人的年度規劃。韓國政府近期將長年進行「10%醫美增值稅退稅」政策，將於今年12月31日正式落幕。從明年開始，外籍旅客接受醫美療程無法再於出境時領回10%的稅款。在「折扣優惠」消失後，對台灣人的影響和醫美產業的展望，醫界和政府端考量也不盡相同。視線轉回台灣，在國際醫療部分，根據衛福部資料統計，2024年總計21萬1867人次，產值約100.37億新台幣；而美容醫學人次則是3845。衛福部醫事司提到，隨著疫情後國境解封，國際醫療整體產值呈現逐年上升的趨勢，其中以特色醫療如生殖醫學、內科等占比較高，另外在癌症治療(如質子等粒子治療)、小耳症治療手術等也常獲得詢問。近年來台接受國際醫療服務客群，中港澳以外，以美國、越南、印尼、日本、菲律賓、馬來西亞等為主要來台就醫客群。外國人若要來台灣接受醫美，醫事司說，外籍人士來台須依據外交部領事局的規定辦理簽證，但建議選擇通過醫策會品質認證的機構優先，因為查核重點包括執行醫師資格、環境設施符合消防及感染管制要求、執行美容醫學項目符合法令規定、隱私維護及顧客服務、麻醉安全及緊急後送機制、收費及告知同意等，對民眾保障更為完善。但醫事司也提醒，醫美非以治療疾病為主要目的，不適用醫療事由申請來台，也無法申請延期停留。韓國提供醫美退稅吸引國際客源，對於台灣是否適合有類似措施，醫事司說，根據法規，已免徵營業稅，優於所述特定國家有條件才可退稅的措施，來台的外籍旅客也無須費時操作退稅作業。同時，醫事司認為，價格並不適合成為單一吸引外籍旅客來台手段，長期甚至可能於削價競爭過程中犧牲醫療品質，整體仍應考量我國醫療技術具國際級醫療水準且收費合理、CP值高，並搭配近年發展特色醫療服務項目，才能長期穩健發展，並讓疫後國際醫療產值逐漸回升。儘管跨國醫美看似誘人，其中的醫療爭議卻不容忽視。長庚醫院院長、整形外科權威陳建宗認為，有些民眾在海外接受療程後，出現併發症或預期效果落空，卻面臨求助無門的困境。醫師提醒，國人到海外醫美若遇到爭議，回國申訴法律難度高，再次飛出國爭取權益的成本更是難以想像。開業醫師黃昱豪則指出，台灣醫療機構受到政府嚴格監管，但海外醫美廣告，常利用AI、濾鏡等照片誤導民眾，加上有俗稱「小蜜蜂」的人力仲介進行推銷，也讓海外醫美蒙上一層陰影。醫師認為，政府和相關醫學會可共同研擬政策，適度調整對外觀光客的醫美策略。