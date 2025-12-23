「永遠的聶小倩」、傳奇巨星王祖賢21年前拍完唯一一部大陸片《美麗上海》後宣布息影，之後旅居加拿大潛心修佛，經常被民眾偶遇，皈依法門的她法號「行覺」，勤於參加法會，逢年過節或心血來潮時才會使用社群媒體問候影迷。王祖賢今（23）日分享近照，祝大家聖誕快樂，58歲的她素顏狀態維持得宜，膚色白皙，並透露最近愛上頌缽這項樂器。
今天近中午時分，王祖賢發文提前跟外界道聖誕快樂，「預祝聖誕節快樂喲！最近喜歡上了頌缽！如果您們也喜歡，可以和我一起共渡。」附上的照片，她豐盈黑長髮中分落肩，穿黑色羽絨外套坐在沙發上，左手托腮，凝視遠方，一雙招牌杏眼仍舊勾魂。
王祖賢下個月底將過59歲生日，奔向花甲之年的她，疑似沒上妝的皮膚依然白到發光、緊緻無瑕疵，看上去沒有太多歲月痕跡，兩岸三地的影迷欣喜女神久違露臉，留言：「姐姐聖誕快樂，身體安康。」
創立艾灸館當老闆娘 王祖賢親自接待客人
今年2月，各界以為已經不問世事的王祖賢，透露在溫哥華創業，投資開設一家艾灸館，本人更親自拍攝一支2分多鐘的宣傳影片，片中她一如往昔，仙氣滿溢，以吳儂軟語說道：「從銀光幕走下來的我，意味著一種外在的、被注視的狀態中脫離，開始回歸自我，尋找內心的真實狀態。」
王祖賢表示：「走進佛堂的我，是一種對精神世界的追求，可能是為了尋找內心的平靜、智慧和解脫。走進艾灸館的我，這一刻我對健康身體的關注，可能是為了調理身心、緩解壓力或治癒某種不適，艾灸是我最想做的事業，我想艾灸會陪伴我到終老...」
女星薔薔、郭靜純、男星夏克立都曾經造訪王祖賢的艾灸館，身為大明星的王祖賢沒有一點架子，親自接待客人，還說自己認識郭靜純和夏克立，薔薔和友人形容女神氣場很強，「給人感覺就好像一般鄰居長輩，非常有親和力。」
資料來源：王祖賢百度貼吧
