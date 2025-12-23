我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文於19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，隨著警方深入追查張文的生前動態，發現張文名下雖擁有中華電信與遠傳2個門號，但遠傳門號早在去年11月就因欠費停話；另一支中華電信門號，然同樣處於欠費狀態，卻仍維持上網功能，主要供他連結平板電腦使用。更令辦案人員訝異的是，該門號近幾個月來幾乎沒有任何語音通話紀錄，張文唯一與外界的聯繫，僅剩下定期拍攝匯款單傳送給房東以證明繳房租。張文犯下震驚社會的隨機殺人案後，警方隨即針對其社交圈展開深入調查，試圖釐清背後是否有其他共犯，針對張文名下的通訊狀況，警方深入追查發現，張文原先使用的遠傳電信門號，早在2024年便因積欠費用遭到停話，即便其母親事後代為繳清欠款，該門號也未再重新啟用。至於另一支於去年8月才申辦的中華電信門號，截至今年10月雖已累積2000多元，但仍維持上網功能，不過，根據通聯紀錄顯示，其用途幾乎僅限於接收行銷電話與廣告簡訊，平時完全沒有與特定對象進行交談、傳送訊息，案發前幾個月甚至出現了0撥接的異常真空狀態。另外，根據警方的調查顯示，張文自今年1月搬入台北市公園路後，生活極度低調，他雖然保有中華電信的門號，卻完全不使用手機，而是將該門號搭配平板電腦，僅用於上網購物等特定用途。人際往來方面，張文幾乎處於與世隔絕的狀態，唯一的對外聯繫對象僅剩房東，且雙方溝通方式極其單一，張文每月繳完約18000的房租水電費後，僅會將匯款單拍下，再透過網路傳送照片以證明繳費，這種極簡的聯繫方式讓他極難被外界掌握行蹤，反映出其心思異常縝密，刻意切斷了所有可能暴露生活細節的社交管道。