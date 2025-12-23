準備跨年迎接2026年，2025年12月31日吃美食跨年選擇又加一！必勝客表示，光復餐廳「101煙火景觀席」開搶，全台唯一邊吃披薩、烤雞吃到飽邊看煙火。成人價格599元，訂位時間於12月30日下午2點開放現場劃位、選擇用餐時段與座位，《NOWNEWS今日新聞》記者整理菜單、用餐時段及價格、訂位資訊全攻略，本文提供給讀者一次掌握。
必勝客：101跨年煙火景觀席開搶！免吹風室內倒數吃美食
全台僅存，必勝客歡樂吧光復餐廳是唯一一家供應披薩、烤雞吃到飽的門市，11月中才完成整修，以全新美式現代風格見客。必勝客表示，光復店推出「101跨年煙火景觀席」，打造不必吹風受寒、在室內享受美食的最強年末慶典。
599元歡樂吧吃到飽！菜單一次看 加碼199元生啤暢飲
必勝客歡樂吧供應現做披薩吃到飽，包括夏威夷、和風章魚燒、鐵板牛柳、海鮮等超人氣經典口味；還有番茄肉醬筆管麵、松露奶油培根飯、BBQ烤雞等副食都能無限享用，包括甜點、沙拉、飲料等也都任你拿取，菜單還會不定期輪替。年滿18歲以上消費者，還可加購台灣啤酒生啤無限暢飲。
值得一提的是，必勝客私廚系列高人氣的「經典費城起司牛肉披薩」，首度限量進駐歡樂吧，幫大家豪邁加菜。
用餐時間、成人及小孩價格一次看！訂位資訊全攻略
◾️用餐時間：12月31日提供午餐、晚餐共五個時段，可用餐1.5小時，11:00～16:30、17:00～18:30、19:00～20:30、21:00～22:30、23:00～00:30。
◾️價格：年齡12歲以上者，午餐529元、晚餐599元；6歲（含）～未滿12歲者，午餐249元、晚餐328元；3歲（含）～未滿6歲者，午餐50元、晚餐150元。加購台灣啤酒生啤無限暢飲199元（以上價格另+10%服務費）。
◾️訂位開搶時間：2025年12月30日下午2點開放現場劃位，可選擇用餐時段與座位。想要享受吃到飽欣賞101跨年煙火，當然推薦必搶23:00～00:30時段訂位。
必勝客光復餐廳店 資訊
電話：02-2776-6600
地址：台北市大安區忠孝東路4段341號2樓
而王品集團因應跨年時刻，也延長營業時間應戰，全台「肉次方」12月31日延長營業時間到凌晨1點，「青花驕、和牛涮、聚、尬鍋」部分門店最晚可以吃到凌晨3點。詳情可洽各品牌官網與Facebook粉絲專頁。
資料來源：必勝客、王品集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
