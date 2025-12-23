我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白立院黨團仗著人數優勢下，去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，新制上路後，現行8位大法官被認為無法依規定作成憲法判決；憲法法庭19日由5名大法官作成114年憲判字第1號判決，宣告相關修正條文違憲無效，引發法界與政壇高度爭議。對此，精神科醫師沈政男直言，用新門檻來宣告新門檻違憲，根本不會有循環論證的問題，因為釋憲結果只適用於後來的案件，他更狠酸「邏輯不通的5名大法官」。沈政男表示，民進黨針對此判決所發布的Q&A貼文，顯然未能理解執筆者呂太郎大法官的得意之作「循環論證」。他進一步說明，循環論證其實就是所謂的套套邏輯，也就是結論已出現在前提裡的論證。該判決書說，如果適用新門檻來評議，就是認為它合憲，這麼一來，評議以後若做出違憲的判決，豈不前後矛盾？沈政男指出，用新門檻來評議新門檻，看起來好像狗咬尾巴團團轉，其實主詞和受詞有時間差，而且一個是流程，另一個是法條內容，也就是用新門檻評議一次就好，如果判決新門檻違憲，那麼適用的是接下來的相關案件，不是新門檻評議本身，根本不會構成循環論證。判決違憲以前，已經公布施行的法律都必須遵守，這不是常識嗎？既然憲法法庭未裁定暫時處分，新門檻當然必須適用。用了以後，如果發現違憲，以後就不能用，而不是說回溯到連判決違憲那一次也是違憲使用。「陷入困境以後，那5名大法為尋求脫困，竟自己在那邊腦補，哩哩喳喳寫了落落長的判決理由，宣告新門檻違憲。」沈政男提到，第一個理由就是憲法只規定大法官釋憲，沒規定多少名大法官才能釋憲！況且在憲法法庭組成以前，早已進行釋憲好多年。錯誤在於，早在大法官會議的時代，就規定必須3分之2以上大法官出席才能開會，此一絕對多數出席的概念行之有年，早已成為憲法慣例。沈政男續指，第二個理由是，立法院透過憲訴法來限制大法官能不能評議，違法權力分立原則！錯誤在於，若果如此，為什麼大法官須經立法院同意任命？顯然，大法官就不是一般的司法人員嘛！大法官要解釋憲法，必須由民意授權，而大法官應該用什麼程序來進行評議，也必須經由民意授權。要搞清楚，憲法法庭是人民委託他們幫忙釋憲，他們的權力百分百來自於人民，而立法院就是代表人民行使同意權。接著，沈政男談及第三個理由是，所謂評議須三分之二以上大法官出席，除了有正當理由迴避者須從總額扣除以外，不出席者也必須扣除，因為大法官跟法官一樣，有評議的義務！錯誤在於，如前所述，大法官不是一般的法官，而是有民意授權基礎的憲法解釋者，因為憲法本身就是民意的法條化。能不能從大法官總額裡扣除，必須依法迴避，而那3名未出席的大法官就只是「自行迴避」，根本不能扣除。大法官的人數規定為15名，以及必須3分之2出席，精神在於釋憲是重責大任，不是3、5名大法可以承擔。沈政男狠酸，如果那5名大法官的邏輯可以成立，那麼以後若剩下3名、1名大法官，一直沒能補足人數，是不是也可以自己在那邊召開憲法法庭做評議？如果說憲法沒有規定一定要多少名大法官才能釋憲，他要問，憲法有規定什麼人才可以當大法官嗎？也沒有啊，那為什麼《司法院組織法》規定了大法官的學經歷資格？以他們的論證品質，根本隨便到街頭抓人來當大法官就可以了。「把你們的推論延伸一下，就可以發現，邏輯根本不通！」沈政男強調，此一憲政僵局的本質在於，賴清德必須跟藍白協商，把一些大法官名額讓藍白來建議人選，因為他沒有那麼多選票，可以獨大法官提名與同意大權。問題是，民進黨政府10年來，一個蔡英文的專長是不溝通，另一個賴清德的專長則是，溝通以後跟人家打起來！