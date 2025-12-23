我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市某高中附設國中部前（2023）年12月聖誕節前夕，發生震驚社會的校園割頸命案。林姓女學生與楊姓男學生發生衝突後，因不滿遭對方趕出教室，竟轉而向同校郭姓少年告狀、教唆出氣，郭男隨即持彈簧刀朝楊男頸部、胸部連刺7刀，造成楊男當場失血過多死亡。一審由臺灣新北地方法院審理，依殺人罪判處郭男有期徒刑9年、林女8年。檢察官與2名少年被告均提起上訴，案件進入二審後，高等法院於今（23）日宣判，撤銷原判決量刑，改判郭男12年、林女11年徒刑，全案仍可再上訴。高院指出，二審審理過程中，少年被告已明確撤回量刑以外的上訴，檢察官亦僅針對量刑部分上訴，因此合議庭僅就原審量刑是否妥適進行審理，原判決所認定的犯罪事實、罪名、罪數及沒收部分，均非二審審理範圍。合議庭則認為，原審雖已依刑法第57條量刑因子斟酌科刑，但未能一併納入高院另行送請醫療機構製作的「少年事件處理程序審前調查報告」，該報告就2名少年的人格特質、再犯風險及具體處遇建議，提出新的評估結果，足以影響量刑基礎與處遇因子，原判決量刑因此有重新審酌之必要。高院進一步表示，合議庭已分階段綜合考量2名少年所涉非行的行為情狀、個別行為人情形，以及少年刑事司法以促進健全成長與重返社會為核心的制度目的，並斟酌檢察官、被害人法定代理人及辯護人對科刑所提出的意見，最終認定檢察官就量刑部分上訴有理由，少年主張原判刑度過重則不足採信，因而撤銷原判並改判加重刑期。此外，民事求償部分，楊姓學生父母另向法院提起損害賠償訴訟，求償金額達2177萬元。新北地院今年9月判郭男、林女及其父母須連帶賠償楊爸、楊媽扶養費、精神慰撫金共938萬餘元，現由高院審理中。