台灣的吉伊卡哇粉絲準備好了嗎！「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店將於12月27日（周六）盛大開幕，開幕期間將販售多達26款限量商品，開幕期間半個月內都採用LINE線上預約入場，最快在12月26日（周五）21點就是第一波登記，吉粉們記得設定好鬧鐘，不要錯失搶先入場的機會囉！
吉伊卡哇台北常設店周六盛大開幕！限定商品搶先看
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店將於12月27日開幕，0% Taipei官方今（23）日中午正式公布開幕限定商品「垂耳兔系列」、鏡餅＆達摩玩偶，而這些新品通通都會每人每款限購一件。
【開幕紀念】垂耳兔玩偶吊飾 全3種
玩偶 注連繩
玩偶 變成鏡餅了
玩偶 獨眼巨人達摩
玩偶 Present for you 全3種
玩偶 獨眼巨人雪人
蟲蟲玩偶吊飾 全2種
Kiramekko Teddy Bear 全6種
變成達摩了！滾來滾去絨毛玩偶 全3種
招福！小八貓 玩偶吊飾
招福！小八貓 玩偶S
暖暖裝扮玩偶吊飾 全3種
吉伊卡哇台北常設店入場方式！進場只能逛15分鐘
0% Taipei表示，吉伊卡哇台北常設店從12月27日開幕一直到2026年1月16日，都會採取LINE線上預約入場，成功預約之後，可以在特定時段入場，每每場次為20分鐘，時段結束前5分鐘清場，等於只有15分鐘的選購時間，要特別注意選購節奏！
此外，吉伊卡哇台北常設店開幕期間入店消費，顧客即可獲得「限定貼紙」一張，但也是數量有限贈完為止。
申請時間（每人每週限預約一個場次）
採「每周五」統一開放下週所有場次預約：
- 12/27(六)~1/2(五)入場 → 12/26(五) 21:00開放申請
- 1/3(六)~1/9(五)入場 → 1/2(五) 21:00開放申請
- 1/10(六)~1/16(五)入場 → 1/9(五) 21:00開放申請
吉伊卡哇台北常設店LINE申請入場方式
一、加入 LINE 整理券好友「@0percent.taipei」
二、每週五 21:00開放申請下週場次
三、選擇欲入場日期與時段，成功後即顯示整理券
四、活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店
開幕時間：2025.12.27(六)～ 12:00-20:00
地址：台北市中山區長安西路19號
資料來源：0% Taipei
