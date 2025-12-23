我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運昨晚突然電力異常導致停駛，原本官方預告1小時後修復，卻花了近3小時，導致29個班次、4800人次受影響，加上3天內2度出包，時值北捷事件風聲鶴唳、五月天演唱會即將開場，引起民眾負面聯想。台中市交通局長葉昭甫表示，昨晚因受困民眾急於脫身，扳動車門觸發安全機制，導致修復過程更加耗時；兩次意外是不同的電力故障，並無人為因素。只有一條綠線的台中捷運，20日清晨06時44分於文心森林公園站發生列車故障，導致該次列車延誤約18分鐘，7時32分恢復雙向運轉。22日晚間7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站區間突然斷電，不僅全線癱瘓，原本中捷公司預告約1小時可修復，卻拖到晚間10時10分才恢復通車，民眾抱怨不已。也憂心接下來有五月天演唱會、跨年活動，中捷的系統穩定度，是否有辦法應付即將來臨的高運量？中捷公司表示，發生電力異常後的SOP，是由行控中心進行人工介入除錯，檢查一遍確定軌道安全後，才可恢復供電，昨晚有部分受困民眾急於離開車廂，扳動緊急逃生裝置想開車門，反而觸發列車的「斷電保護機制」，導致再度斷電。中捷公司工程人員先啟動手動駕駛、疏散乘客，再一個車廂一個車廂檢查，導致修復過程更加耗時。葉昭甫表示，斷電狀況發生後，捷運公司第一時間引導各列車進站讓民眾下車，並啟動接駁機制，派出6輛接駁車運行於文華高中站至高鐵台中站區間，共執行8趟次，約疏運720人。昨晚共影響約29個班次、4800人次。他呼籲乘客若遇到緊急狀況，務必聽從車站廣播或現場人員說明，切勿擅自操作，以免增加維修難度與危險。至於20日清晨的異常與電力系統無關，是單一列車的電池異常。為維持全線營運，捷運公司採救援車推進模式，由另一輛列車將故障車推到高鐵站附近的側軌存放，直到晚間收班後才拉回北屯機廠拆解維修。中捷公司指出，初步研判昨晚的事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，相關事件紀錄資料已交由原廠Alstom進行分析說明，今（23）日將邀集原廠、交通局及捷運工程局召開會議，共同釐清事件原因、強化系統穩定度，以確保行車安全。