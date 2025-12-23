我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左一承認動手打助理，並透過長文還原經過。（圖／翻攝自微博）

薪資糾紛成導火線 警方介入認定互毆

實際款項由劇組代為處理，未由左一本人直接支付

▲左一發長文道歉，並解釋來龍去脈。（圖／翻攝自微博）

拒停車取酒釀嫌隙 錄音內容引爆輿論怒火

▲左一曬出轉帳紀錄，表示自己有付錢給助理。（圖／翻攝自微博）

長文道歉認動手 新劇傳停拍引發憂慮

▲左一因為動手打人事件導致形象下滑，外傳新劇已經被投資方要求撤換演員。（圖／翻攝自微博）

中國短劇圈近日掀起巨大震盪，短劇女星左一（陳小清）與助理衝突的錄音檔在網路瘋傳，內容直指雙方因薪資問題爆發激烈爭執，甚至傳出肢體衝突，消息曝光後瞬間登上社群熱搜，也讓她多年累積的清新形象一夕之間面臨考驗，左一隨後發表長文回應，坦承自己在衝突中動手，並向助理及粉絲致歉，試圖為整起事件做出說明，但據傳她的新劇已經隨著事件爆發因而喊卡。根據多家中國媒體報導，事件起因為助理向左一請領9月中旬至下旬的工作薪資與先行墊付的費用，金額合計超過5千人民幣，然而左一方面認為對方未完成最後一天工作，雙方因此對是否全額給付產生歧見。隨著言語衝突升高，雙方情緒逐漸失控，最終演變為肢體拉扯，並驚動警方到場處理，警方介入後認定雙方屬於互毆行為，並協調相關醫療與賠償費用，其中包含腦部檢查支出，但，再度引發外界質疑。另外，左一與助理衝突的真正原因，是有一次助理在雨夜開車途中拒絕為左一臨停取酒，認為這樣的行為存在行車安全風險，這一舉動被左一視為不服從安排，雙方關係急轉直下，隨後助理提出離職並要求結清薪資，使矛盾全面爆發。在曝光的錄音檔中，不僅能聽見激烈爭吵，還多次出現左一怒吼「滾出我家」等情緒性言語，並夾雜疑似肢體衝突的聲響，讓不少網友直言難以接受，也讓事件迅速從圈內糾紛擴大為社群熱議的話題。面對輿論壓力，左一發表長文聲明，公開向助理「小饅」及支持她的粉絲道歉，並坦言「確實動手了」，強調無論衝突原因為何，動用暴力就是錯誤行為，她願意承擔後果並接受社會監督。針對「欠薪」與「耍大牌」指控，她同時公開多張轉帳與對話截圖，說明已將相關款項交由劇組制片透過第三方發放，目的是避免雙方再次正面衝突。然而，部分網友仍對款項流向與責任歸屬存疑，認為說法未能完全釋疑。左一過去在短劇市場以「百搭女神」形象走紅，接連出演多部話題作品，原本被看好持續拓展戲約，甚至傳出部分作品有續集計畫，然而此次風波爆發後，已有網友爆料原定由她主演的新短劇確定停拍，投資方態度轉趨保守。業界人士指出，短劇市場雖然節奏快、產量高，但對演員形象與合作風險愈發敏感，一旦捲入暴力與勞資爭議，影響恐怕不只是一部作品，而是整體信任度。