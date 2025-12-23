我是廣告 請繼續往下閱讀

12月25日台南市長黃偉哲即將就職滿七週年，台南市政府今（23）日舉行市政會議，黃偉哲率領局處首長發表就職七年來的成果。以具體數字展現台南的蛻變，包含招商投資額累計破兆、減債超過2百億。黃偉哲表示，市政是一棒接一棒，，7年來累計的公務車行程里程數可以繞行台灣543 圈，黃偉哲指出「543 圈」不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意的足跡。且在黃偉哲領軍的團隊財政穩健，7年來累計為台南市減債205億元，將資產留給下一代。然而，黃偉哲也提醒，新版《財劃法》導致中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收也減少。面對收入減少而支出增加的困境，首長們必須在有限資源內發揮最大效率。黃偉哲指出「市民對政府的期待只會更多不會更少」，必須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」在經濟發展上，台南招商投資額累計逾2939億元，創造約6.3萬個就業機會；基礎建設完成60座滯洪池，農漁水路改善2117公里；社會福利方面，長照涵蓋率連續4年6都第1。財政方面，累計減債205億元，確保資產留給下一代，但黃偉哲也點出新版《財劃法》，中央補助款減少約12億元，以及房屋稅減收，需在有限資源下精準施政，「市民對政府的期待只會更多不會更少」。黃偉哲感謝市政團隊7年來的努力，台南不僅是文化古都，更已成功轉型為智慧科技大城，成為一座讓人願意停留、安心生活的宜居城市。黃偉哲指出，7 年來在經濟發展上成功吸引投資額超過2,939億元，增加約6.3萬個就業機會；在基礎建設上完成60座滯洪池；農漁水路改善長度達2,117公里（約4.7 條國一長度），成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。在文化建設方面包括南美館2館、左鎮化石園區、水交社文化園區、市圖總館及百年西市場修復，岸內影視基地吸引多部影視團隊進駐，提升城市能見度。李科永紀念圖書館則預計 2027年底完工，成為城市知識新地標。其中，岸內影視基地則吸引《大濛》、《斯卡羅》等影視團隊進駐，使台南文化底蘊持續向外擴展。在經建產經方面包括吸引投資破2,939億、農漁物流與產業園區陸續啟用，七年來南市府深化聚才引資策略，帶來6.3萬個就業機會。農產方面，以「新農業三核心」打造完整冷鏈與加工體系，完成將軍智慧水產加工及物流運籌中心、玉井農產加工及冷鏈物流中心，以及新化果菜市場遷建，被譽為「最美菜市場」。另外，北安商業區、麻豆及七股工業區、大台南會展中心等陸續啟用，支撐城市產業發展動能。台南近年持續打造便捷交通路網，包括和緯路五段通車、持續擴展4橫3縱交通主幹線。農漁水路改善長度達2,117公里，相當於4.7條國道一號高速公路，成果為全國第一。同時，市府已開通42條小黃公車、規劃17座立體停車場，逐步完善偏鄉及市區交通服務。居住方面，已規劃1萬2,045戶社會住宅，讓家成為城市溫暖的力量。面對高齡化，落實在地安老是重要目標，例如新營醫院北門分院轉型為長照資源中心，完善長照支持系統，這也讓台南長照服務涵蓋率連續四年為六都第一。產業建設方面，城市藍圖逐步成形，七股工業區預計2027年完成，可創造破萬工作機會，年產值估計逾290億元。永康創意設計園區預計2028年完成二期開發，台南科技產業專區則預計 2030年完工，強化城市科技研發能量。這些建設逐漸成形，成就城市未來競爭力。在交通方面，國道8號改善工程、台61線曾文溪橋、北外環、安平跨港大橋、多項道路拓寬及跨河橋樑等工程陸續推動，打造更均衡的城市發展。且推動公共服務進一步升級，國圖南館、學甲多功能教育園區、大北門社福綜合大樓等預計2026年完工，8 座全民運動館（中心）等皆持續推動中。李科永紀念圖書館則預計 2027 年底完工，成為城市知識新地標。在對未來，南市府正以南科、沙崙、柳科三大科技園區打造「金三角科技聚落」，結合AI、綠能、半導體與智慧機器人產業，為台南未來10年的城市競爭力奠基。未來有多項重大建設為未來的發展鋪路，從結合運動、藝文及商業服務的運動休閒產業專區BOT，打造台南的小巨蛋。而台南捷運藍線在115年也即將動工，開啟台南公共運輸新篇章。台南火車站站前廣場改造，將讓城市煥然一新。