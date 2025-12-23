我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何而來？台北市刑大今（23）日公布最新調查結果，揭露張文近2年的主要金流，其實全數來自母親資助，總金額達82萬元。警方指出，張文自2023年8月起即無固定收入，同年自保全公司離職後，母親先一次性匯款45萬元給他，隨後再以每季3萬至6萬元不等的金額提供生活費。經查帳戶紀錄，相關匯款累計金額高達82萬元，使張文即便未工作，仍能負擔租屋與日常開銷。警方調查顯示，張文自今年1月起，入住台北市中正區公園路一帶的租屋處，每月租金約1萬7千元。除了生活支出外，張文也開始逐步購置犯案所需裝備，自2024年3月起，他陸續購入10把俗稱「藍波刀（Rambo Knife）」的短刀，以及3把電影中常見的長刀，而最後一把長刀正是在今年1月租屋後購得。在完成刀械準備後，張文持續透過網路平台購買其他用品，包括可裝載汽油彈的拖箱等物品，警方也發現，他所使用的長刀同樣為網購取得。隨著帳戶資金逐漸耗盡，直至帳戶僅剩39元時，張文便在19日傍晚展開隨機攻擊行動。警方提到，目前掌握的金流顯示，張文近年所有重大支出，幾乎全數來自母親匯款，這筆長期金援最終被用於購買刀械、煙霧彈、汽油等犯案工具，成為這起重大社會事件背後的重要關鍵之一。