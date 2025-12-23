我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，造成4死11傷，其中嫌犯張文先在北捷台北車站投擲煙霧彈造成慌亂，家住桃園的余家昶見狀上前制止張文行為，卻遭張文用利器刺殺，成為首位遇害者，但也因為他英勇挺身而出，阻斷了張文後續以汽油彈的攻擊，避免更大傷亡。台北市政府法務局今（23）日表示，針對 1219事件，已彙整相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，台北市政府將全力協助受害者及其家屬。市府將另依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元之喪葬補助金。法務局說明，針對本案3位亡者之家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金。法務局現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得之相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，臺北大眾捷運股份有限公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》之理賠程序。法務局長連堂凱指出，除上述補償外，針對挺身守護市民的余先生，市府將另依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給 600 萬元撫卹金，並提供最高 50 萬元之喪葬補助金。在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。社會局補充說明，即日起透過市府「公益臺北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。