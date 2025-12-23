全台灣承恩、妍希都能免費玩小人國了！小人國主題樂園近期宣布「點點名，點到就免費」活動，從2026年1月5日一直到25日，連續20天，只要身分證上名字有「承、恩、妍、希...」等22個字，其中任一字，就能免費入園玩整天，現省1050元，同行者也有490元優惠價，完整活動方式也公布了！
全台灣承恩、妍希有福了！小人國連20天免費入場玩
位於桃園市龍潭區的小人國主題樂園昨（22）日宣布「點點名，點到就免費」活動，並表示：「這一次我們不看衣服顏色、不看機票，直接看你的名字！點點名，點到就免費！你的名字裡有這些字嗎？快把身分證拿出來對！」
小人國公布免費指定 22 字完整名單如下：「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，只要身分證上名字裡有 22 字其中任一字，就能在2026年1月5日到25日期間免費入園。
事實上，目前小人國主題樂園成人票為1050元，12歲以上學生票也要950元，因此名字有上述文字的朋友，只要在明年活動期前往小人國，就等於現省1050元！
此外，小人國也補充，這些名字的陪同者（同行最多2位），門票也有優惠，只要490元即可跟語恩、彤彤們一起進入小人國遊玩。
小人國「點點名點到就免費」活動注意事項
活動時間：2026年1月5日至1月25日（不分平假日皆可免費入場）
活動地點：桃園市龍潭區高原路891號
活動方式：指定日期現場購票，本人免費！同行親友（至多2人）每人只要 490 元！
資格判定方式：身分證姓名中包含「指定字」其中一字（字形須完全相同，同音不同字恕不適用），須出示本人有效身分證件（正本）供現場確認。
資料來源：小人國官網
