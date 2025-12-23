加拿大一隻名叫Walt的黃金獵犬，對牠而言每天出門玩耍是狗生大事，但因當地冬季低溫可達零下40度，牠最近首次穿上犬用雪靴外出。由於不習慣腳底觸感，Walt走路時四肢各自為政，模樣宛如在跳踢踏舞，逗樂大量網友。儘管一開始行動卡卡，牠仍成功適應雪地奔跑，甚至摸索出在結冰路面「溜行」的方法。飼主也分享，為了安全才讓愛犬穿鞋，實際外出後適應速度比預期快，影片曝光後，立即在TikTok引發熱烈討論。
黃金獵犬Walt穿雪靴「不會走路」！1秒變身踢踏舞者
影片中可見，剛穿上雪靴的Walt先在家中試走，每踏出一步，腳都不自覺抬得老高，再小心翼翼用腳尖落地，顯然還無法適應腳底觸感的改變。牠走路時四肢各走各的節奏，整隻狗彷彿邊走邊跳踢踏舞，畫面相當滑稽。
即便如此，這點小小不便完全無法澆熄牠外出玩的熱情。Walt仍跟著家中的德國牧羊犬，在院子與路邊雪地奔跑，甚至逐漸摸索出穿著雪靴也能順利「溜」過結冰路面的方式，適應力讓人驚嘆。
Walt穿雪靴「學會溜冰」！飼主曝用意：為了安全
飼主也在留言中補充，平時Walt和其他狗狗都偏好腳踏實地，幾乎不會讓牠們穿鞋，但冬天安全仍是首要考量。實際開始穿雪靴外出散步後，狗狗們的適應速度比想像中快許多。
影片曝光後，也讓不少TikTok網友笑到不行，紛紛留言，「如果不注意，牠們大概就準備去踢踏舞學校了」、「狗舞足蹈」、「好想知道花多久才穿上」、「阿金為了玩什麼都可以克服」、「我忍不住瘋狂大笑」。
