▲客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂女士也到場聲援邱議瑩。曾黃翠茂表示，曾貴海醫師生前也高度肯定她的魄力與能力。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

高雄市長參選人邱議瑩於21日冬至在高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，高雄客家社團齊聚力挺，有前客委會副主委鍾孔炤、前高雄市客委會主委廖松雄，以及客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂女士皆到場聲援。曾黃翠茂表示，邱議瑩親和、認真，曾貴海醫師生前也高度肯定她的魄力與能力，相信她的堅持與專業，能帶領大高雄持續向前。邱議瑩表示，感謝鄉親的熱情支持，自己從擔任客委會副主委到立委期間，始終致力推動客語與文化傳承，懇請鄉親在初選民調中支持她，也期盼成為「高雄第一位客籍市長」，持續為高雄打拚。曾黃翠茂並朗誦曾醫師詩作〈冬花夜開〉中的詩句：「不斷地開花／不滅的夢／在某個小小的角落／悄悄地改變了世界」，感動全場。鍾孔炤指出，他深信「愛拚就會贏」，邱議瑩當選就是高雄的勝利，能帶領城市從五星邁向六星。他強調，邱議瑩不只是「客家妹」，更有「客家心」與「客家精神」，值得客家鄉親團結支持。廖松雄表示，邱議瑩受父親邱茂男的影響，自年輕時即投身民主與自由的實踐，承襲穩健的政治理念。他說，邱目前民調領先，期盼她延續客家精神，持續帶領高雄前進。活動當天，包括高雄市客家薪客山歌團、客家真情綜藝團、客家樂線綜藝團及桂陽客家綜藝團等多個客家社團代表出席，展現高雄客家大團結、全力相挺邱議瑩的氣勢。