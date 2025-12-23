我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨7位立委於上週末前往中國廈門參加台商協會活動，遭指控和北京政府交流「接旨」，以反對軍購特別預算案一事；而藍白今（23）日於立法院程序委員會再度聯手，第4度阻擋國防特別預算條例付委審查，外界不免將兩件事聯想在一起，引爆輿論炸鍋。對此，民進黨立委林楚茵點名藍委翁曉玲，更調侃她天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，怪誰？林楚茵指出，翁曉玲週末跑去中國，見了哪些中國官員、談了什麼，外界一概不知；今天果然繼續擋國安法案、卡國防預算。程序委員會表決平手，翁曉玲身為召委仍直接否決，拒絕讓立委赴中管制法案、國防特別預算條例進入院會一讀、交付委員會審查。林楚茵提到，AIT昨天明白表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力；今天一早更貼出與國民黨副主席會談照片，訊號已經很清楚。此外，AIT谷立言處長也表示，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。林楚茵怒轟，藍白硬是阻擋、不敢付委討論，天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上猛抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的。