我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疾管署公布明年疫苗新制。（圖／疾管署提供）

第一階段（明年1月15日起）：

第二階段（預估明年年中後）：

加強型流感疫苗明年秋冬導入 疾管署：首波先提供1類人

疾管署今（23）日提到，明年將實行3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費。另外，兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。疾管署署長羅一鈞提到，新型肺鏈疫苗已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，將以單劑新疫苗接種，取代原本2劑疫苗。羅一鈞說，目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象，包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。而一劑約4500元。羅一鈞提到，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年後接種。僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。如為高風險對象(脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」)，可間隔至少8週接種。另外「加強型流感疫苗」也通過ACIP專家會議同意，明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前2種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。疫苗處置費也將調整，羅一鈞說，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。除明年預計推動之3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織(WHO)建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，而今年3月ACIP會議決議，建議列為優先推動新公費疫苗政策。行政院已於今年12月18日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，將於明年編列116年度預算，並於116年實施。