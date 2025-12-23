我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思在《騰訊星光大賞》典禮的妝容被網友批評看起來很髒。（圖／微博@Bunny小課堂）

中國《騰訊星光大賞》於21日登場，壓軸現身紅毯的趙露思再度成為外界焦點，當天她化了較濃的眼妝，但竟被網友批評看起來很髒，與當天造型不配等。而趙露思也在直播中親自做出回應，表示這次妝容沒請化妝師，都是親自動手化妝，並透露在經過這1年後，已不會再為妝容、裙子等造型的事情內耗。趙露思在21日的頒獎典禮中坐在C位（Center、中心），顯示她在娛樂圈的地位，但有網友捕捉在拍到其他女星與趙露思時，發現趙露思的妝容在燈光下明顯差很多，也不自然，直言「總給人一種髒髒的感覺」，認為她妝容太重，看起來像是網紅妝。對此，趙露思也在典禮結束後，開直播提到妝容這件事，她直言：「我不可能今年經歷一年了，還在內耗妝不妝容的事情、裙不裙子的事情，對於我來說沒那麼重要了」，樂觀表示：「不好看就不好看唄，劇播得好就行，請了化妝師還是會有人說不好看，也是給人增添負擔」。除此之外，趙露思也認為自己不是以顏值取勝的演員，所以不會太介意。然而不只妝容，趙露思當晚的禮服也引發熱議。據悉，趙露思原本預計在典禮更換2套造型，紅毯選用當季新款，並搭配國際頂級品牌提供、全球唯一的高級珠寶。不料進入典禮內場後，她卻穿一套年份較早的禮服登台領獎，與珠寶的等級不同，立刻成為社群熱議焦點。網路上甚至開始出現趙露思禮服被刻意弄不見、甚至遭惡搞等說法，質疑是否有人刻意在關鍵場合對她下手。面對外界揣測，趙露思也在直播中，親自回應禮服爭議，她直言：「衣服這件事情，有一說一，確實有一些bug是存在的」，等同間接證實當天造型並非原計畫呈現，不過她也隨即展現高情商態度，強調這只是眾多工作中的一次狀況：「這不是我最後一個活動，也不是最後一次跟大家見面！」希望外界不要過度放大。