▲黃國昌前往北檢告發府院高層涉嫌關說大法官。（圖／記者嚴俊強攝）

日前憲法法庭判決《憲訴法》修法違憲，包括蔡宗珍等3位大法官未出席評議，並指憲法法庭組成不合法，沒想到又傳出，府院高層疑與大法官溝通大罷免也踢到鐵板，對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天召開記者會嚴正質疑「這若不是關說、什麼才是關說？」並隨即前往台北地檢署遞狀告發，黃國昌強調，關說司法是嚴重的刑事犯罪，呼籲北檢應立刻依法火速偵辦並進行證據保全，更要求最起碼應傳喚蔡宗珍大法官出庭作證，釐清府院是否曾試圖干預司法運作。針對憲法法庭19日的判決，黃國昌認為5位如同「綠色司法獨夫」的大法官所做出的無效結論，黃國昌語帶諷刺地批評，這群大法官既宣稱新法違憲，卻又不遵守舊法，行徑簡直是隨心所欲、為所欲為。他嚴厲痛批這5位大法官顯然已拋棄了依法審判的職責，其表現就如同總統賴清德遺忘了何謂依法行政一般，對台灣的法治精神造成嚴重衝擊。黃國昌進一步表示，在3位大法官提出不同意見書後，隨即引發側翼網軍與媒體的瘋狂圍剿，試圖抹黑蔡宗珍等大法官時，因過於得意忘形而不慎洩漏了事實真相。黃國昌特別指出，報導竟公開寫道「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通」，黃國昌痛批，這項訊息無疑暴露了政治勢力干預司法的意圖。黃國昌認為，相關情節竟然被媒體如此大剌剌地揭露，簡直目無法紀。他公開要求總統府與行政院必須給全民一個交代，清楚說明報導中所指稱、與大法官蔡宗珍有深交的「黨政高層」究竟是何人？以及幕後指使這位高層前往溝通的元兇是誰？黃國昌強調，府院若涉及司法關說，「這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為」，所有參與者都應立即負起政治責任，辭職下台，檢方也應依法啟動調查。