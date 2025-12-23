我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國是台灣民眾出國的熱門選項之一，韓國文化體育觀光部23日表示，2025年訪韓的外國遊客有望超過1870萬人次、創歷史新高。其中台灣遊客成長幅度也創下歷史紀錄。根據韓聯社報導，訪韓外國遊客在新冠疫情暴發前的2019年創下最高紀錄為1750萬人次。數據顯示，今年中國遊客依然穩居外國遊客來源國榜首，尤其是7到8月，中國遊客規模大增。韓國文體部表示，這歸功於加強在20至49歲年齡女性的宣傳力道，積極推廣團體旅遊和大學生遊學產品。與此同時，來自台灣的遊客較同期成長27%，刷新歷史紀錄；來自日本的遊客同樣創2012年以來的最高紀錄，達361萬人次；來自亞洲和中東地區的遊客成長11.8%；來自歐美和大洋洲的遊客成長14%。為了紀念外國遊客數量創下全新的歷史紀錄，韓國文體部23日特別在仁川機場第2航廈為今年入境的第1850萬名遊客舉行了歡迎儀式。韓國與日本的外國遊客在今年雙雙創下新高，日本政府觀光局（JNTO）12月稍早的資料顯示，11月來自海外的商務和觀光訪日旅客達到352萬人次，使得今年以來訪問日本的外國旅客人次突破3900萬，已超過去年全年創新高紀錄的3687萬人次。