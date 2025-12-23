我是廣告 請繼續往下閱讀

合艾一場暴雨把整座城市泡進水裡、地震又把「泰國其實很安全」的想像震出裂縫，泰國產險業者決定不再靠臨時應變撐場。泰國綜合保險協會（TGIA）宣布，計畫在2026年上半年成立常設「天然災害基金」，先以500億泰銖（約新台幣440億元）作為起步資金，目標2027年全面上路，想用一個長期機制把極端天氣與災害帶來的理賠震盪「先接住」。根據《曼谷郵報》報導，TGIA主席Somporn Suebthawilkul直言，泰國近年已從「低風險」走向「高風險」災害區，尤其2025年的災情讓產業感受到壓力正在加速累積。以南部合艾洪災為例，短短3天累積雨量約630毫米、單日雨量甚至創下罕見紀錄，排水系統瞬間失守，造成大量民宅、學校、醫院與道路受損，並有上萬人進入避難中心，地方也爆出預警不及的質疑聲浪。TGIA統計截至12月15日，合艾洪災的投保損失已累計約160億泰銖（約新台幣140.8億元），其中車險理賠約125億泰銖（約新台幣110億元），非車損失約35.1億泰銖（約新台幣30.9億元）；協會形容，這波損失規模已推動巨災風險管理改革加速上路。南部洪災的整體理賠規模仍可能續增，顯示極端災害對承保能力的壓力不會只停在單一城市。在設計上，TGIA規劃基金資金來源不只靠保費挹注，也打算引入巨災債券（catastrophe bond）與再保險等三路並進，並期待政府以1到3年期債券方式提供支援，讓資金給付與「是否發生達到條件的災害」連動，沒發生重大災害時，投資人可獲得報酬；一旦觸發巨災事件，資金就能迅速轉為理賠與救急的財務緩衝。學界與國際機構的研究也指出，巨災債券屬於保險連結證券的一種，能把部分災害風險移轉到資本市場，並透過參數型或損失型條件，在災後提供快速流動性。對產險公司而言，常設基金還有一個很務實的目的，把「議價權」拿回來。現行再保多由各家保險公司各自與海外再保險公司談判，規模分散、籌碼不足，成本自然較硬；TGIA認為若改以大型基金集中分攤風險，不僅能強化對外談判力、降低再保成本波動，也更有機會建立共同資料庫與市場共識，讓風險定價更貼近真實災害暴露。在基金之外，TGIA也把改革推進到「算得更準、收得更合理」，加速建立巨災模型，並讓火險與工業綜合險走向以風險分區訂價，依高、中、低風險區調整保費，降低同一費率把風險混在一起的扭曲。保險市場分析也指出，洪災與地震頻率上升正推高財產險成本與投保意識，未來幾年泰國相關保險商品與風險管理工具的需求只會更強。當天災不再是「幾十年一遇」，而是每年都可能改寫城市運作與家庭資產的現實，泰國產險業推動常設天災基金，其實是在替整個社會買一份「韌性保單」。基金能不能如期在2026年落地、2027年全面啟動，關鍵不只在500億泰銖（約新台幣440億元）夠不夠，而是政府是否願意把債券機制、極端災害的最後防線與資料透明化一起補上；同時，保費分區訂價與巨災模型若做得更精準，也將迫使城市規劃、排水建設與防災治理跟著升級。對泰國而言，這不只是保險業的改革，而是如何在氣候風險升溫的年代，讓經濟與民生不被下一場洪水或下一次地震「一拳打倒」的制度選擇。