中國男疑似在曼谷素萬那普機場「順手牽羊」偷包，還被爆料抓包後不道歉、當場鬧場；一段由泰國企業主上傳到TikTok的監視器翻拍畫面，讓一樁候機區失竊案瞬間發酵，也把「旅客越多、下手機會越多」的機場治安老問題再度推上檯面。就在泰國機場旅運量快速回升之際，警方靠CCTV鎖定嫌犯、直接在報到櫃檯排隊人潮中逮人，成了這次事件最戲劇化的一幕。事情發生於12月16日，爆料者是泰國草本養髮產品公司Chaaba老闆Big。他說當天帶員工準備搭機前往中國員旅，一行人在素萬那普機場主航廈入口附近等候時，女員工把包包暫放在座位旁、疊在行李上，短暫離開後回來就發現包不見；更巧的是，原本坐在附近的一名中國籍男子也同時間離開現場，讓人立刻起疑。Big坦言員工確實大意，但仍第一時間通報保全與素萬那普機場警察協助調閱監視器，畫面疑似拍到該名男子拿起包包後直接離開座位區，女員工後續也到警局正式報案。Big在社群上強調，他判斷這不是「拿錯」而是刻意偷竊，並指嫌犯後來在報到櫃檯排隊時被警方逮捕；他還說對方被抓到後沒有道歉，甚至引發騷動。至於失竊包是否在逮捕當下就已找回，爆料內容並未說明清楚，僅稱將等警方對外公布更多細節再更新。泰國媒體11月也報導，曼谷廊曼機場曾發生連環失竊，一名法國籍男子被指假裝旅客出沒航廈，把自己的包放到他人行李旁邊製造「同一堆」的錯覺，再趁對方分心把別人的包帶走，甚至搭機場鐵路離開現場，最後同樣栽在監視器畫面上而落網。泰國觀光人潮回流後，機場壓力也同步升高。機場營運單位AOT（泰國機場公司）所管理的6座主要機場，在2024年10月至2025年5月合計服務旅客達8853萬人次、年增9.2%，AOT整體旅客量持續攀升，國際與國內線人次都在增加。旅運量放大，航廈候機區、報到排隊區這類「人多又分心」的場域，自然更容易成為宵小下手的熱點。AOT官方資訊也提醒，若發現無人看管物品不要自行觸碰，應通報機場人員處理。當航廈旅運量回升、人潮與行李堆疊成日常，監視器能抓到嫌犯是一回事，真正能避免損失的，往往還是那幾秒鐘的警覺與習慣，包不離身、證件與現金分散收納、短暫離席也請同行者代看。旅程的安全感，從來不是靠運氣撐起來的，而是靠每一次不嫌麻煩的自我保護累積而成。