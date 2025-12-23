聖誕節炸雞優惠！肯德基表示，炸雞「買6送6」蛋撻，6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻399元！聖誕首爾巨大桶打8折、限時888元，吃得到雪花乳酪脆雞、」，搭聯名KITKAT奇巧可可流心三重奏蛋撻、草莓奶油比司吉；繼光香香雞表示，推出歡聚必吃香香雞等四大人氣餐點「聖誕派對餐399元」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新炸雞優惠，本文提供給讀者一次掌握。
肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！蛋撻買一盒送一顆
肯德基表示，聖誕跨年炸雞、蛋撻三大優惠開吃，尤其推薦多人聚餐限定回饋方案：
◾️炸雞「買6送6」蛋撻！即日起至2026年1月1日，爽吃雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用。
◾️聖誕首爾巨大桶8折！肯德基開吃「雪花乳酪脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋黃金超蝦塊 x 2份＋魚圈圈＋草莓奶油比司吉 x 2＋奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3」下殺888元，對比原價1099元、相當於現打8折。
◾️蛋撻買一盒送一顆！奇巧可可流心三重奏蛋撻加碼回饋！買一盒單色&雙色禮盒享「免費送一顆奇巧蛋撻」。
繼光香香雞：聖誕派對餐399元！招牌磁鐵燈箱79元加購
繼光香香雞表示，即日起至2026年1月4日，推出限量「聖誕派對餐」及「迷你招牌磁鐵燈箱」最新周邊：
◾️4大人氣餐點「聖誕派對餐」399元！ 開吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇＋原味樂薯＋阿根廷魷魚M」399元。
◾️招牌磁鐵燈箱79元！繼光香香雞單筆消費滿150元，可以79元加價「迷你招牌磁鐵燈箱」限時限量開搶，雙面設計大開諧音梗「補雞到」玩笑，數量有限售完為止。
資料來源：肯德基、繼光香香雞
