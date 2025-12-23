我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，總統賴清德也同意，藍白立委發起彈劾總統賴清德，並正式連署成案，立法院程序委員會今（23）日將該案排入議程，民進黨立委雖反對，朝野雙方表決時也平手，最後由擔任主席的翁曉玲投下關鍵票，將提案排入議程。國民黨團書記長羅智強說，會在周五（26日）把有關彈劾的日程規劃送立法院，細節再繼續跟民眾黨協調，待彈劾案付委後，可能會開兩次全院委員會，且也會舉行公聽會，預計明年520左右邀請被彈劾人賴清德到立法院說明。藍白今主導議程安排，同時也再度封殺民進黨立委提案立委赴中須審查、明年度總預算、國防韌性預算等，代表民進黨發言的王義川批，翁曉玲等國民黨立委去中國回來之後就變了，到底去中國領了什麼聖旨？照中國的話封殺國防預算，真的很聽話。至於彈劾賴清德案，王義川也罵，彈劾案根本不會過，國民黨就是只想把賴清德叫來立法院罵而已。根據《立法院職權行使法》，「彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。」目前立委113席，藍白立委62席，不到55%，雖能過提案門檻，但要通過三分之二門檻，幾乎不可能。