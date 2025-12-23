我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境緊張局勢不僅衝擊人員安全，也波及無辜動物。泰國皇家海軍陸戰隊近日在邊境執行安全行動時，意外發現一處疑似被棄置的賭場內，關押著多頭野生動物，狀況令人震驚。根據泰國媒體報導，該地點位於叻府班塔森村一帶，靠近泰柬交界。相關單位研判，這間賭場疑似由中國籍人士經營，並曾被通報在近期衝突期間，遭柬埔寨軍方人員用作臨時指揮或集結據點。泰國軍方是在接獲線報後進入搜查，於其中一棟建築內發現鐵籠details中的動物，包括兩頭獅子與三頭熊。現場人員指出，這些動物被關在狹小籠舍中，外觀消瘦、精神不佳，推測已數日未獲得足夠食物與飲水。由於部分動物表現出高度警戒與攻擊性，軍方人員無法直接靠近，只能先行從安全距離投放食物與水源，以避免情況進一步惡化，並持續監控其狀態。泰國軍方隨後通報國家公園暨野生動植物保育部門，請求專業支援。相關單位表示，後續將評估動物健康狀況，並規劃安全轉移方案，必要時動用重型機具協助脫困。官方指出，該區近日曾爆發武裝衝突，周邊安全與地雷風險尚未完全排除，救援行動須待環境確認無虞後才能全面展開。此事件也再次引發外界對邊境非法設施、野生動物非法圈養，以及戰亂中動物權益問題的關注。