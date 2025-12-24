我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年12月24日迎來平安夜（Christmas Eve），這也是迎接聖誕節的重要時刻，不僅具有深厚的宗教意涵，也逐漸成為家人團聚、共享節慶氛圍的日子。《NOWNEWS今日新聞》一次整理平安夜的日期、歷史背景與象徵意義，包含平安夜如何從耶穌誕生的宗教故事，演變為象徵平安、希望與團圓的節日，同時介紹平安夜常見的餐點種類，包括歐美聖誕火雞大餐、日本人吃肯德基炸雞的由來，以及常見的習俗如布置聖誕樹、交換禮物、報佳音與家庭聚餐，帶你快速掌握平安夜懶人包。平安夜指的是每年12月24日夜晚，也就是聖誕節前一晚，是整個聖誕季中相當重要的一天。對基督徒而言，這一天通常會參加子夜彌撒，迎接耶穌降生的時刻。在台灣，12月24日晚上除了被稱為平安夜，也常被稱作聖誕夜，逐漸成為朋友聚餐、情侶約會的重要節點。此外，台灣因應立法院通過《紀念日節目實施條例》，自2025年起新增5天國定假日，其中「12月25日行憲紀念日」正式列為放假日，恰巧與聖誕節同一天，等於讓平安夜與聖誕節形成連假效應，民眾也能提早規劃聚會或出遊行程。平安夜的由來，是根據《聖經》記載，在耶穌誕生的那個夜晚，牧羊人在曠野中看守羊群時，忽然聽見天使宣告救世主降臨的消息，並指引他們前往伯利恆，從此耶穌的誕生被視為帶來救贖與希望的開始。牧羊人得知消息後立刻向他人傳遞，這樣的行為逐漸演變為後來的「報佳音」習俗。隨著時間推移，平安夜不再只是宗教儀式，也成為象徵平安、團圓、更新與希望的日子，提醒人們珍惜家人相聚、分享愛與祝福的時刻。平安夜的飲食文化各地差異相當大。常見的象徵性食物是「平安果」，也就是蘋果，取其諧音象徵平安。歐美地區多以烤火雞、火腿、海鮮、馬鈴薯泥作為節慶主餐；波蘭則有酸菜蘑菇水餃與炸鯉魚；甜點方面常見聖誕樹幹蛋糕、薑餅人與聖誕布丁，搭配充滿節慶氛圍的熱紅酒。日本人在平安夜吃肯德基炸雞的習慣，背後其實來自行銷故事。1974年，一名外國人因買不到火雞，轉而到肯德基購買炸雞作為聖誕大餐。當時肯德基剛進入日本市場，便以「聖誕節就是肯德基」（クリスマスにはケンタッキー）為口號推廣，成功塑造節慶形象，久而久之成為日本獨有的平安夜文化。聖誕樹的起源可追溯至德國。相傳七世紀時，一名修道士砍倒居民崇拜的橡樹，倒下時形成十字架，象徵基督信仰；後來原地長出小松樹，被視為新生與希望的象徵。現代聖誕樹多以燈飾、彩球、星星與禮物裝飾，燈光也代表驅散黑暗、迎向光明與平安。交換禮物的由來與「東方三博士」有關，相傳他們循著天空中特別明亮的星星來到伯利恆，為剛誕生的耶穌獻上黃金、乳香與沒藥。這顆指引方向的星星，也成為今日聖誕樹頂端星星裝飾的象徵，贈禮的行為則延續為節慶祝福的傳統。「報佳音」源自牧羊人傳遞耶穌誕生消息的故事。現今在不少西方國家，仍可見佳音隊在平安夜挨家挨戶唱聖誕歌曲、禱告或贈送小禮物，傳遞祝福與喜悅。平安夜或聖誕節當天的家庭聚餐，是許多國家的重要習俗。這樣的傳統可追溯至中世紀歐洲，餐桌上常見肉類與紅酒，火雞更是經典代表。隨著各國飲食文化不同，菜色不斷演變，但團圓、溫馨與分享的核心意義始終不變。