緬甸軍政府宣布，將自本週日（28日）起啟動一項全國性投票，並將此舉定位為國家政治進程的新起點。不過這場在高度限制下進行的投票，被外界普遍視為象徵性動作，難以回應民眾對真正民主轉型的期待。綜合外國媒體報導，這是緬甸軍方自五年前發動政變、推翻民選政府並引發長期內戰以來，首次主導全國層級的投票行動。軍方宣稱，透過投票可為國家帶來穩定，但國際社會對其合法性與公平性持高度保留態度。目前仍遭關押的前國務資政翁山蘇姬，所領導的全國民主聯盟已被官方解散。多個國際觀察組織指出，這次分階段、長達一個月的投票安排，制度設計明顯有利於軍方支持者，同時持續排除反對勢力與批評聲音。在安全局勢方面，緬甸約5,000萬人口中，有相當比例生活在衝突地區。軍政府已明確表示，投票僅限於其實際控制的區域，反抗軍勢力範圍內不在規劃之列。首輪投票將於清晨展開，涵蓋仰光、曼德勒與內比都部分選區。多名當地居民私下透露，社會對此次投票反應冷淡，參與意願不高。部分民眾坦言並不關心結果，但也有人擔心若拒絕投票，可能引來官方關切，整體氛圍瀰漫著觀望與不安。對於外界質疑，軍政府領導人敏昂萊未直接回應媒體提問。官方說法則強調，投票是推動國家和解的重要一步，但同時也坦承，軍方在選後仍將持續掌握關鍵政治權力。分析人士指出，在衝突未歇、反對力量被排除的情況下，這場投票更像是鞏固現狀的工具，而非真正的民主轉折點。