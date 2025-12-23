我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美商泰優 TaskUs 於 2025 年12月15日在台灣舉辦年終尾牙，邀集全體同仁齊聚一堂，回顧一年來的營運成果與團隊歷程。（圖／美商泰優 TaskUs提供）

美商泰優 TaskUs 於 2025 年12月15日在台灣舉辦年終尾牙，邀集全體同仁齊聚一堂，回顧一年來的營運成果與團隊歷程。TaskUs展現其一貫重視團隊連結與核心價值的企業精神，並為新年度的持續發展奠定穩定基礎。今年主題「Forever 17, Forever Us」不僅象徵青春與活力，更代表持續相信團隊、帶領大家齊心向前的目標。本次活動以「回到每個人心中的 17 歲」作為情感意象，透過音樂演出、互動體驗與整體空間氛圍設計，引導同仁在專注而輕鬆的節奏中，回顧彼此共同累積的默契與經驗，也深化對團隊的認同。活動中，TaskUs 亦透過核心價值提名機制，表揚多位在日常工作中展現關鍵影響力的同仁。這些夥伴在面對挑戰時，持續追求高品質的工作表現，主動承擔責任並穩定推動團隊前進；同時也樂於分享專業經驗、支持夥伴成長，讓團隊能在高度協作的基礎上，發揮各自所長。相關表現不僅強化了團隊執行力，也體現 TaskUs 所重視的信任、投入與長期夥伴精神。在持續深耕台灣市場的同時，TaskUs 於印度 Noida 正式啟用全新營運據點 HeritEdge，作為拓展數位客戶體驗、信任與安全以及 AI 營運服務的重要基地。新據點延續 TaskUs 一貫以人為本的理念，融合在地文化元素與現代工作空間設計，支持團隊在不同市場中穩定發揮專業影響力。TaskUs 表示，無論據點規模或市場版圖如何拓展，企業始終重視文化的一致性與團隊的長期發展。透過台灣年終尾牙的舉辦，TaskUs 不僅回顧年度成果，也再次確認在快速變動的產業環境中，持續以穩健步伐前行的核心方向。TaskUs 在全球多國設有分公司，為志同道合的專業人才提供多樣職涯機會。作為專為創新科技公司提供顧問外包服務的企業，TaskUs 利用雲端技術，為快速成長的行業提供品牌發展、客戶體驗提升等服務。涵蓋AI、社交媒體、電子商務、遊戲、直播平台、外送、共乘、科技、金融服務和醫療健康等領域。歡迎有興趣加入的專業人才上網查詢更多資訊。截至 2025 年 9 月 30 日，TaskUs 全球員工人數約 63,800 人，據點遍及 13 個國家、30 個營運據點，包含台灣、菲律賓、印度及美國等地。