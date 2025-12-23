我是廣告 請繼續往下閱讀

荷蘭實況主來台灣生活2年多！大讚「台灣早餐店」文化

▲SivHD認為，台灣擁有大量美味的早餐店，是台灣人自己可能習以為常、但其實非常特別的事。（圖／SivHD臉書）

▲SivHD旅居台灣已經有2年多的時間，相當融入台灣生活。（圖／SivHD臉書）

傳奇實況主 SivHD 小檔案

從外國人視角更能看出台灣的好！知名傳奇實況主從2023年開始旅居台灣，2年半的時間也已經相當習慣台灣的生活模式。昨（22）日SivHD 就發文表示「台灣早餐店」文化是他最感謝的事情，甚至想在過年送禮給早餐店老闆，話題曝光也引發台灣粉絲熱議。荷蘭籍實況主 SivHD 近期發文表示：「在台灣有很多真的很棒的事，是台灣人自己可能習以為常、但其實非常特別的，，這是我在國外長大時完全沒有的」。SivHD甚至表示，，「作為感謝他們一大早起床，讓我們一整年每天都能有一個美好的開始」，甚至希望台灣的網友們也能跟著表達感謝之意。貼文曝光後，立刻引發大批台灣網友共鳴，「確實，旅遊過很多不同國家，沒看過哪個國家一大早就有一堆美味早餐店的」、「台灣早餐店真的很強」、「早餐店真的很神」，甚至還有人笑稱：「只有早餐店的阿姨會叫我帥哥了，新年確實應該要去感謝他們」、「喜歡這樣的正向的惜福HD」。SivHD本名Robbert van Eijndhoven，他是荷蘭籍實況主，早在2011年就開始進行網路活動，並在《英雄聯盟》實況界成為傳奇人物，靠著5把時光杖勒布朗等趣味玩法影片在全球走紅。SivHD於直播平台Twitch上擁有101萬追蹤粉絲，Youtube頻道有173萬訂閱者，臉書也有65萬粉絲追蹤。最早在2017年，他就曾來台灣發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人。後來 SivHD 也一度返回荷蘭生活，直到2023年5月飛來台灣長期居住、工作，在台灣也有了合作經紀公司。