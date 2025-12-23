不少人每天工作離不開耳機，但真正能安靜下來的關鍵，可能不是音樂App，而是蘋果iPhone內建的一項隱藏功能。《9to5mac》分享可以提高上班專注力的一項超實用功能，只要搭配iOS的「背景聲音」，就能大幅降低環境干擾，不論在家工作、咖啡廳辦公，甚至通勤途中，能達到最佳的降噪與專注效果。如何設定、開啟一次看。
外媒指出，AirPods Pro 3上市三個月後，不僅初期的配戴不適感已解決，更對主動降噪（ANC）功能的提升感到滿意。無論是在家中有小孩跑跳的聲音，或是咖啡廳的人聲吵雜，都能有效消除，讓注意力更加集中。如果提高專注力，還可以搭配白噪音使用，且事實上不需要另外下載App，蘋果iPhone就有內建。
蘋果輔助功能中加入「背景聲音」，雖然該功能已存在多年，但在近期的更新中變得更加強大。例如在iOS 18新增的「火焰」音效，近期 iOS 26則進一步新增了「雨打屋頂」音效，同時還有自訂等化器功能，讓用戶能依照喜好調整。只要透過控制中心的「背景聲音」選項即可快速開關，將這些環境音效與 AirPods Pro 3 的降噪功能結合。
背景聲音是什麼？
背景聲音是蘋果輔助使用功能中的一環，透過播放穩定、規律的環境音效，協助使用者淡化突發噪音帶來的干擾。過去不少人習慣額外下載白噪音App，但iOS已內建多款音效，無須額外安裝即可使用。特別適合需要長時間專注的工作情境。
如何設定「背景聲音」？
從 iPhone 螢幕右上角向下滑會出現控制中心>長按控制中心內任何空白區域，直到控制項目開始抖動，或點擊左上角的「+」圖示進入編輯狀態 >點擊螢幕底部出現的「加入控制項目」按鈕，瀏覽可用功能清單>選擇「背景聲音」加入。還可進階使用等化器調整音調，更能滿足自己的需求，設定完成之後就能用白噪音搭配降噪提供專注力，不會被耳機內的音樂或是周圍的噪音影響。
資料來源：蘋果iPhone、《9to5mac》
