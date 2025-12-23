我是廣告 請繼續往下閱讀

越南正著手為下一代提前鋪設「語言跑道」，越南政府日前拍板一項學前教育新方向，計畫自明年起，讓部分幼兒園孩童在遊戲與基礎活動中初步接觸多國語言，藉此為未來的人才培育奠定更早、更廣的國際視野。綜合越南媒體報導，這項措施隸屬於近年全面改革的一環。越南副總理黎成龍對外說明，政府已核准在特定學齡前教育機構進行先導試點，內容包括讓幼童認識華語、日語與韓語，作為外語啟蒙的一部分。官方指出，新措施是「2025至2035年外語教育戰略」的延伸，重點並非要求幼童熟練語言，而是透過聽說與文化接觸，培養語感與學習興趣，進一步銜接未來小學與中學階段的外語教育。在語言政策上，政府也考量區域差異。與寮國、柬埔寨接壤的邊境地區，將優先引入寮語與高棉語的入門課程，強化地方交流能力與跨境生活實用性，兼顧文化與現實需求。除了學前教育，改革藍圖也延伸至小學階段。相關規畫包括持續推動低年級多語選修制度，並在具備條件的學校中，引入以外語進行的通識或專業課程。同時，政府也同步規畫師資擴充、教材更新、數位工具應用與國際合作機制。分析指出，這波外語教育升級，反映越南試圖從「追趕型學習」轉向「前置型投資」的人才策略。隨著英語能力排名逐步回升，當局顯然希望不只補強單一語言，而是打造多語並進的人才結構，讓年輕世代在區域競爭與全球舞台上，擁有更靈活的選擇權與發展空間。